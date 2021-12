Romántico con causa

El romántico empedernido de la vida, su pareja y su familia, César "Banana" Pueyrredón, se niega a dejarse derrotar por la pandemia o la infelicidad para escribir canciones de amor. Según el porteño, es la música la que lo obliga a componer y no al revés. Incluso en las peores etapas de su vida, un piano se cruzó en su camino y tecla a tecla le demostró que todavía hay más cuerda por tirar.

—¿Cómo transitaste la pandemia?

—El 2020 fue un año dificilísimo en todo sentido, y en la parte creativa también. Aprendí, como todos los músicos, cuál era la mejor manera de transmitir y hacer cosas vía virtual. Además pasó algo en ese año, que fue el nacimiento de mi segundo nieto, “Xavi”. Eso sí me cambió.

—¿Qué te motiva a componer sobre temas personales?

—Es mi manera de meterme en el mundo de la música y de expresar lo que me pasa. Soy el octavo hijo de mi familia, así que siempre fui muy introvertido y tímido. A los 10 años apareció un piano en mi casa y eso me ayudó a canalizar todo ese universo interior. Ya le componía canciones a mi compañera de banco. La verdad que no sé por qué me moví como pez en el agua en lo romántico, era muy tímido para hablar con las chicas, no podía cara a cara estar parado y decirle lo que sentía, pero sí dedicarles una poesía, subir a un escenario y cantarle una canción mirándola a los ojos. Arriba del escenario soy expresivo y lo disfrutaba, no era una carga, sino un desahogo.

—¿Te han llegado comentarios de parejas que se unieron por tus canciones?

—Todo el tiempo me lo dicen. La cantidad de historias que me cuentan diciendo que conocieron a sus mujeres gracias a una canción mía o que se reencontraron con el ex y están de nuevo juntos. Hay personas que me dieron las gracias porque estaban discutiendo con su pareja y justo sonó una canción mía en la radio y dejaron de pelear. De esos cuentos, miles.

—¿Hay algún tipo de peso por esto que comentás?

—Es muy lindo, pero es un compromiso, como una responsabilidad. A mí lo que me gusta es hacer canciones poéticas que no sean vulgares, cursis o melosas; temas profundos que van directo al corazón, con eso soy feliz. En las canciones románticas encuentro las palabras, las metáforas, las frases y las rimas. Tengo una especie de rara habilidad para jugar con las relaciones románticas.

—¿Cuál de tus canciones explica mejor el concepto que tenés del amor?

—Hay muchas que hablan de diferentes tipos de amor. “Cuando amas a alguien” es una. “De la ternura a la pasión” tiene mucho de lo que yo pienso sobre cómo se va armando la pareja. “Vos conmigo” es otra que habla de la fuerza que se genera en una pareja y esa energía que los une. Más allá de lo romántico, el amor es como una fuerza y energía integral que va uniendo y acomodando todas las cosas.

—¿Hay alguno de tus temas en el que considerás que fuiste demasiado intenso?

—“Felicidad no tienes dueño" nació de una situación triste que me hizo hacer una letra muy tristona, y después la situación se revirtió y empecé a escribir una letra más optimista. Pero la melodía había quedado muy melancólica y llegué a una posición más intermedia. Nadie es feliz o infeliz todo el tiempo. La felicidad es como un estado de plenitud después de muchos momentos chiquititos, y esos momentos me ayudan a cargar pilas para poder sobrellevar los difíciles que voy a vivir; esa posición me gustó, y es un poco más urbana, porteña y tanguera; no es el tipo que se queja de que no tiene felicidad sino que le pide que no se vaya enseguida.

—¿Es inagotable el amor como fuente de inspiración para tus temas?

—A veces uno pasa momentos de bajón, como el 2020, que pensás que no sale nada; hasta que hay un piano sonando y estás listo para poner las manos. Ahí es cuando empiezo a jugar e improvisar y sale. La música me usa a mí, me dice "flaco, yo necesito que hagas algo”. Hay un llamado.

—¿Cómo fueron tus visitas a San Luis?

—Hace tiempo que no vamos. Me acuerdo de unos shows que hacíamos en una pizzería afuera de la ciudad, hemos tocado mucho en boliches también y en Potrero de los Funes. La gente de San Luis siempre nos recibió muy bien.