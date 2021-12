Algunas reflexiones propias de estas fechas

Desde El Diario de la República queremos hacer llegar los mejores deseos a todos nuestros lectores en este particular fin de año. Somos parte de una sociedad que, pese a tantas dificultades, supo afrontar la situación y salir adelante. Hay mucho para mejorar y también hay mucho para valorar y elogiar. Hay un concepto de responsabilidad social que sería deseable que haya llegado para quedarse.

Bien podría sintetizarse como el año de la vacunación. Brota espontánea la gratitud hacia quienes crearon las vacunas y a todos los eslabones necesarios para que lleguen a cada uno de los habitantes del mundo. Y esto sucedió en dos, o en tres oportunidades o en más. Los espacios en que se aplicaron las vacunas fueron buenas síntesis de solidaridad y convivencia. Sin ese esfuerzo no hubiera sido factible encontrar una luz de salida. Y se sabe que habrá que seguir extremando los cuidados dada la realidad imperante en el mundo.

En los momentos difíciles surgía interesante la especulación acerca de las enseñanzas y los mensajes que dejaría esta pandemia a la sociedad. Es muy difícil determinar qué es lo que efectivamente cada uno aprendió o asimiló. Lo cierto es que socialmente queda el impacto de un fenómeno universal. Queda la noción de problemas de todos, que deben ser resueltos entre todos, con escasas o estériles “salvaciones individuales”. Parece haber cobrado fuerza la importancia de los vínculos, los lazos familiares o amistosos, lo cálido de la cercanía, lo difícil de la distancia. Es muy fuerte la noción de la importancia de la participación. Las decisiones gubernamentales golpearon de un modo explícito en la vida de cada ser humano. Esto sucede siempre, solo que la crisis lo dejó muy explícito. Y quedará para el análisis y la reflexión sensata, el valor de la libertad, de los derechos individuales y colectivos, y el irrenunciable valor de “lo público”.

Se va el 2021. Con balance o sin balance, la aparición de algún déficit no debe encender demasiado ninguna alarma. Ha sido un momento difícil, ya habrá tiempo para equilibrar algunas cuestiones, retomar sendas más previsibles o trazar sendas nuevas, que nunca deja de ser un ejercicio interesante. La realidad en el mundo parece ir en este sentido. No solo hay que atreverse a transitar nuevos caminos, sino que hay que generarlos. Y no se cuenta con demasiado tiempo, todo transcurre de un modo vertiginoso y turbulento. Antes de que se logre comprender y aplicar debidamente una innovación tecnológica, ya está casi obsoleta. Y desde el modo de relacionarnos, hasta la generación de ganancias y criterios firmes, como el de la moneda, por ejemplo, empiezan a volverse discutibles. Y todo esto sucede sin consultas y sin demoras. Ya existe: discutirlo, adaptarse, defenderse, disfrutarlo, son algunas de las opciones a considerar.

Por suerte siguen existiendo la música, los libros, los deportes, las distintas manifestaciones artísticas, las reflexiones profundas y tantas otras cosas que para muchos son un remanso ante una realidad algo inquietante. Claro que la familia, los afectos, los amigos, los amores y las buenas personas siguen siendo la esencia de la vida. Vaya, entonces, el deseo sincero de que ni unos ni otros falten en este 2022 a punto de comenzar.

Ojalá desde El Diario de la República podamos proporcionar algunas herramientas idóneas para acercar información útil que permita conocer la realidad descripta y compartir buenos momentos en el ámbito que cada lector considere oportuno y apropiado. Ese es uno de nuestros propósitos. Esperamos, por otro lado, haber resultado útiles para capear este duro temporal que todavía no ha concluido. Lo hemos transitado como parte de la sociedad de San Luis, de la Argentina y del mundo. Y acá estaremos para compartir lo que viene.

Los mejores deseos para todos nuestros lectores y nuestro compromiso de ser parte activa de la formidable construcción colectiva del San Luis del futuro.