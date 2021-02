Vizzotti: "Vamos fortalecer la transparencia y trazabilidad de las vacunas"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró este lunes que encarará su gestión con el objetivo de "fortalecer la transparencia" y la "trazabilidad de las vacunas" que se aplican contra el coronavirus, al tiempo que aseguró que, para ello, tendrán un "mecanismo mucho más específico y concreto" que se difundirá "regularmente".

"Desde el Ministerio de Salud vamos a fortalecer la transparencia porque nosotros tenemos la trazabilidad de las vacunas, tenemos el sistema de quién se vacuna y no se vacuna, y tenemos también la posibilidad de fortalecer eso a través de un mecanismo mucho más específico y más concreto y, claramente, difundirlo regularmente porque es un tema de mucha sensibilidad", sostuvo Vizzotti.

En declaraciones a la FM Radio con Vos al finalizar la reunión que mantuvo esta mañana con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en Casa de Gobierno, Vizzotti agregó que continuar la gestión de Ginés González García es de gran "responsabilidad" para ella y su equipo y destacó que "no está en duda" su gestión.

"Seguir la gestión de Ginés es la mayor responsabilidad para nosotros porque entendemos que no está en duda la gestión de Salud con Ginés a la cabeza, sino que fue una situación puntual que él asumió la responsabilidad y, por eso, tuvo que dejar el Ministerio", dijo.

Al ser consultada sobre cómo quedó su relación con el exministro, Vizzotti señaló: "Hablamos cuando estaba yendo a jurar y hablé ayer (domingo) y voy a hablar toda la vida".

"Es una situación de sentimientos muy encontrados porque entendemos la gravedad de la situación, pero vemos claramente que la gestión de Ginés no está en duda por eso (el presidente Alberto Fernández) elige gente de su equipo", explicó.

"Que el Presidente me haya dado la responsabilidad y la confianza me parece un signo muy grande de esta mirada que tenemos nosotros que estamos trabajando para fortalecer lo que haya que fortalecer y seguir con los proyectos que inició Ginés no solo en la pandemia sino en la salud pública", agregó.

Sobre la situación que derivó en la salida de González Garcia, al enterarse el Presidente que varias personas se habían vacunado en el Ministerio de Salud, Vizzotti apuntó: "Fue un error y se tomaron las medidas pertinentes".

Ahora vamos a definir un proceso muy específico transparente, con un procedimiento y después difundirlo", completó.

Respecto al plan de vacunación, aclaró que a medida que avancen lo van a informar y puntualizó que "hay cuello de acceso para las vacunas en todo el mundo", y el Gobierno trata de "conseguir la mayor cantidad" de dosis.

Vizzotti ratificó que "esta semana se va empezar a recibir este millón de dosis" anunciado el fin de semana de la vacuna SARS COV2 de China y contó que "esta mañana" habló con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien está en Rusia entablando conversaciones acerca del cronograma de entrega de la vacuna Sputnik V.

Por su parte, acerca la vacuna de Astrazeneca proveniente de México, la ministra señaló que el contrato está firmado y que la vacuna llegará.

"La vacuna va a venir. El contrato está firmado. Argentina ésta en el cronograma con tiempos más adelantados en la producción del antígeno y en el envío a México", afirmó.

Por último, sobre la negociación para recibir la vacuna del laboratorio Pfizer, indicó que no se llegó a un acuerdo porque "no se puede ir en contra del marco legal en Argentina y se definió con la Procuración (General de la Nación).

"No fue una cuestión de falta de voluntad del Estado argentino", dejó claro la ministra.

En cuanto a quién será su segunda en la cartera, manifestó que está "trabajando en una propuesta" para llevarle al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

NA - NTV