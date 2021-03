Negocian una baja de la presión impositiva para los criadores bovinos

Si prosperan las negociaciones entre el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y el Gobierno, los ganaderos podrían recibir una buena noticia a corto plazo dentro del proyecto de ley de promoción del sector que próximamente irá al Congreso. Es posible que puedan dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias por la mera tenencia de hacienda. A partir de ahora lo que pide el CAA es que el tributo pase a gravar solo el resultado, sin involucrar la diferencia en la valuación anual del stock.



“La idea es aumentar la producción de la mano de amortizaciones aceleradas y desgravaciones impositivas”, le confió Dardo Chiesa al sitio Valor Carne. Y advirtió que hoy “la discusión pasa por el costo fiscal” de algunas medidas y “la forma de control sobre lo que se acuerde”. Al parecer, Economía ya aflojó en algo: aceptó un cambio en la declaración de la valuación del stock por parte de los productores, sobre cuya variación se pagan Ganancias todos los años a pesar del enorme peso de la inflación, que eleva muchísimo el valor de los animales.

Una vieja aspiración es la de incentivar la cría de novillos. Pero está en juego la recaudación.

“Está aceptado no pagar más Ganancias por tenencia. Nos costó mucho, pero entendieron que la medida no tiene impacto fiscal porque en algún momento el productor va a pagar y lo único que hay es un diferimiento”, afirmó Chiesa, resaltando que además traerá un beneficio para todo el sistema, “ya que el productor no tendrá que vender hacienda más liviana para enfrentar el pago”.

Ganar kilos

Desde hace años la Argentina necesita producir más novillos, la gran categoría de exportación. Pero para eso se necesitan estímulos, porque implica tiempo e inversión llevar animales por encima de los 400 kilos.

El problema es que esos estímulos implican costos fiscales que el Gobierno no está dispuesto a asumir. “Para destrabar el tema hay que definir si el incentivo se dará sobre el incremental de kilos o para todos los novillos a partir de los 420 kilos. En el primer caso, el problema es que habría que tener el promedio de la faena de cada productor de los últimos años. En el segundo, los funcionarios no saben qué hacer con quienes ya venden por encima de los 420 kilos, porque eso no sería un incremental”, analizó Chiesa.

Sobre la duración del incentivo, la idea es que sea limitada, como un impulso al crecimiento. Sería una determinada cantidad de años o un número a fijar de animales pesados por temporada.