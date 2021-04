Ya se aplicaron casi 80 mil vacunas contra la COVID-19

La ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Alicia Bañuelos, señaló que ya se colocaron 79.726 vacunas contra el coronavirus en la provincia desde que comenzó la campaña, una cifra alta que ubica a San Luis entre las jurisdicciones del país que exhiben más eficacia para administrar la dosis entre su población. A pesar de estos buenos números, señaló que un 5% de los inscriptos no asiste a vacunarse, y dijo que se desconocen los motivos.

Para poder confirmar por qué ese porcentaje de inscriptos no se aplicó la protección, hicieron un cambio en “San Luis Vacuna”, la página web en la que los puntanos pueden expresar su voluntad de recibir la inmunización (http://vacunacioncovid.sanluis.gov.ar/). Una nueva sección permite a las personas saber si han sido citadas para vacunarse. En caso de que no sea así, también les da la posibilidad de confirmar si desean recibir la dosis en una nueva convocatoria.

“Hay aproximadamente un 5% de personas que están faltando al turno. No sabemos cuál es el motivo, puede ser que escribieron mal el teléfono u otros percances. Al ver esto, en un principio tratábamos de llamar a las personas que no iban, pero volvían a faltar. Entonces decidimos hacer esta aplicación para facilitar y saber por qué no asisten”, explicó Bañuelos.

En la página tendrán un apartado que dice “citados”. Allí deberán colocar número de DNI, número de trámite y sexo. Cuando completen las casillas podrán ver todos los mensajes que recibieron con respecto a la vacunación, a qué número fue enviado el SMS, el certificado de vacunación (en el caso de que la persona haya sido inmunizada) y el turno con día y horario de vacunación.

En la página web para aplicarse la dosis habrá una sección para saber si la persona fue citada.

La funcionaria aseguró que en general hay personas que faltan a la aplicación de la primera dosis y otras a la segunda, un dato que llama mucho la atención, ya que son pacientes con patologías de riesgo que requieren ser vacunados. “Con este nuevo mecanismo podrán ver el listado de mensajes que le enviaron y tendrán un botón para avisar que necesitan un nuevo turno para recibir la dosis”, dijo.

Hasta ayer, según constaba en el Monitor Público de Vacunación, se habían administrado en total 79.726 inmunizaciones. De esta cifra, 66.524 tenían aplicada la dosis del primer componente, y 13.202 del segundo componente.

Ayer en el Hospital San Luis y el Policlínico Regional de Villa Mercedes continuaban con la campaña. Colocaban la Sinopharm y también la Sputnik V. “En cuanto a la vacunación en San Luis, se está cumpliendo con todo lo que haga falta para aplicar todas las dosis que se reciben. Por eso, está primera en la cantidad de dosis colocadas en el país. Están haciendo un esfuerzo para que todo el mundo pueda vacunarse”, aseguró la ministra.

Sobre el aumento de casos positivos explicó que la población se relajó en sus medidas de prevención contra la COVID-19. “Veníamos de una situación en la que estaba todo muy tranquilo y la gente ha perdido la costumbre de cuidarse. Este es el fenómeno actual, estamos en una situación compleja porque las personas se han vuelto un poco más descuidadas y las variantes del virus son más contagiosas”, finalizó Bañuelos.