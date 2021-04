Fin de semana, sin servicio de colectivos de larga distancia

Sin viajar. Alrededor de 15 empresas no podrán dar su servicio por el paro. Foto: El Diario.

Choferes de colectivos de larga distancia de San Luis adhieren a un paro de 48 horas que dejará sin servicio a las personas que tenían planeado viajar este fin de semana. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó la medida de fuerza a nivel nacional en reclamo de que las empresas cumplan con el pago de viáticos y otros beneficios a los trabajadores.

El secretario adjunto de UTA San Luis, Carlos Rivas, explicó que el paro fue dispuesto el jueves a raíz de que no llegaron a un arreglo en la negociación con la cámara empresarial: “Estuvimos en el Ministerio de Trabajo de la Nación y no llegamos a un acuerdo para resolver el conflicto, entonces, el sindicato anunció un paro que arranca a la hora cero de este sábado (por hoy) y durará 48 horas. Afectará únicamente al servicio de larga distancia”, explicó.

El reclamos de los choferes es por la falta de pago de los viáticos y además exigen que se cumpla con los aportes que el gobierno nacional realiza al sector de manera extraordinaria por la pandemia, para sostener los salarios: “Hace un tiempo se viene pidiendo el pago de los viáticos de los choferes, que sería la cena, el almuerzo, el desayuno y el costo del lugar donde duermen. Es algo que quedó estancado en el tiempo, más el pago de los $4.000 que las empresas no están abonando”, explicó Rivas. Además remarcó que, en enero, las empresas tenían pactado depositar un monto de las paritarias y no cumplieron.

Son alrededor de quince empresas de colectivos que ingresan a la terminal Ediro, de la capital puntana, y a la de Villa Mercedes. Esta medida únicamente afectará a los pasajeros que tenían previsto trasladarse a otras provincias: “De todas maneras, al colectivo que está en circulación no se lo detiene hasta que no llegue a su cabecera; lo que sí, no van a salir los servicios que estén programados a partir de las doce de la noche”, explicó Rivas.

El gremialista aseguró que la situación llegó al límite a pesar de que algunos reclamos tuvieron respuestas favorables: “A los otros ítems que reclamábamos medianamente les han hecho frente, pero quedaron deudas. Tenían pactado un pago para enero de este año y no lo hicieron. Los trabajadores han sido muy flexibles en estar esperando, pero ya se agotó todo”, dijo.

Las empresas afectadas por la medida de fuerza están al tanto y devolverían el dinero de los pasajes comprados para el fin de semana, según el secretario adjunto de UTA.

El transporte urbano y el interurbano funcionarán con normalidad, ya que a esos servicios no los afecta la medida de fuerza lanzada por la central gremial.