Piden 15 días de suspensión sin goce de sueldo para un fiscal

Dos son las instancias en las que se investiga la conducta del fiscal de instrucción provisorio 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Leonardo Navarini Busti. Por un lado, hay un expediente en curso en el Juzgado en lo Correccional y Contravencional 2, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada, por las denuncias cruzadas que hay entre él y su expareja, M.G., quien en enero pasado puso en conocimiento que fue víctima de violencia de género. A raíz de ese hecho, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso suspenderlo de sus funciones por 60 días con una retención de la mitad del sueldo e iniciar un sumario administrativo, que el viernes pasado fue elevado por el responsable de la Oficina de Sumarios Administrativos, David Ever Emmanuel Sastre, al STJ. El dictamen de Sastre es que corresponde suspender al fiscal por 15 días sin goce de haberes.

La sanción “quedaría compensada con el tiempo que no estuvo en funciones preventivamente”, explicó ayer a este medio una fuente de Tribunales. “Ahora (las actuaciones), pasan a la Secretaría Administrativa, se hace un sorteo entre cuatro de los cinco ministros, ya que Diana Bernal está de licencia por razones de salud, y pasa luego a cada uno de ellos”, refirió. Esa opinión puede ser en coincidencia o no con lo que propone el sumariante.

“Me generó miedo”

Semanas atrás, transcurridos los 60 días establecidos, Navarini Busti se reincorporó a sus tareas. Y tanto esa situación, como el hecho de que en su dictamen el responsable de Sumarios Administrativos haya considerado que la sanción que corresponde al fiscal son solo dos semanas de suspensión, generaron malestar y preocupación en la denunciante. “Imagínese cómo tomé la noticia. No puede ser que haya una investigación en curso e igualmente volvió a su cargo. No es tanto el hecho de que regrese a trabajar, sino lo que significa su cargo, lo que representa para la sociedad y cómo debe actuar por la función que cumple. Me generó miedo, pensé en si me volvería a pasar lo mismo con esta persona, en la impunidad que tiene”, refirió M.G.

“Es increíble que por una denuncia por violencia de género, con 15 días de suspensión sin goce de sueldo todo se dé por solucionado. Lo que siento es miedo, angustia por mí, por las mujeres en general. Tengo clientas mujeres a las que les sucede lo mismo. Una le dice: ‘Denunciá, no te quedes callada’, y ocurren estas cosas”, expresó.

M.G. hizo la presentación horas después del hecho ocurrido en su domicilio en Juana Koslay, que habría comenzado con una discusión en circunstancia de poner punto final a la convivencia.

“Hubo inconducta”

En rigor, dos son los episodios investigados: uno del 7 de enero y otro del día siguiente. Hubo, además del intercambio de palabras, lesiones y rotura de elementos, como un portón y la ventanilla de un vehículo. Según comentó la fuente de Tribunales, a criterio de Sastre los elementos e indicios reunidos al respecto de lo sucedido el primer día no alcanzan para calificar esa situación como violencia de género, en los términos de la normativa que cita. No así con lo ocurrido el día siguiente. El sumariante reconstruyó que el fiscal hizo llamadas telefónicas a su expareja presuntamente para dar solución a la situación, y la entrega de algunos efectos personales que habían quedado en la casa de ella. Dijo que de la investigación surge que el comportamiento del funcionario resulta reprochable si se tiene en cuenta que pocas horas antes hizo una denuncia contra su expareja, solicitando una restricción de acercamiento a su favor, sin perjuicio de la medida restrictiva que la mujer había pedido. Para el responsable de Sumarios Administrativos se acreditó que hubo una discusión más grave que la del día precedente, que, según la prueba que se acompañó, fue con empujones y agresiones verbales intolerantes para una mujer, teniendo en cuenta los principios y derechos en juego.

A su criterio, el accionar constituyó “una inconducta que menoscabó el decoro y la dignidad con la que se debe desenvolver un funcionario judicial, código que debe observarse incluso fuera del ámbito de su función”.

“No es como lo quiere hacer ver”

“Cada una de las cosas que se han denunciado en el expediente se han demostrado”, refirió Juan Andrés Marzonetto, el abogado que, junto a Hugo Scarso, representa a Navarini Busti.

“No hay violencia, eso está acreditado por el informe médico y por la declaración testimonial del médico forense que examinó a las dos partes. Ella dice que durante más de dos horas sufrió golpes en todos lados, y lo único que tiene son dos o tres moretones en los brazos configurativos de sujeción por parte de Navarini, y es pura y exclusivamente una cuestión de defensa, no ha sido otra cosa. Navarini tiene rasguños en la cara, cortes en los labios, hematomas. No es como lo quiere hacer ver ella. Es grotesca la denuncia”, aseveró.

“Desde enero a la fecha se ha producido una enorme cantidad de pruebas. A partir de ese momento pedimos testimoniales, se han librado oficios. La parte denunciante ha acompañado pruebas, como fotos, que la desmienten. Se hizo el peritaje del teléfono de la madre de la joven, no del teléfono de la denunciante. Se pidió la carta de llamadas, se tomaron declaraciones a policías, a vecinos. Todas redundan en lo mismo, en que la denuncia es absurda y que tiene la sola finalidad de destruir la carrera y la vida social de Navarini”, consideró el defensor.

Una pericia importante

Por su parte, M.G. dijo que una de las últimas novedades en el expediente que tramita tiene que ver con la solicitud que hizo de un nuevo oficio para la prohibición de acercamiento. “Eso ha mostrado cuál es el accionar de la defensa, que resulta también violento. Pedí la semana pasada una renovación de la orden de restricción. El juez la proveyó y sus abogados apelaron con el fundamento de que miento, poniendo en duda todo lo que he presentado, desde las testimoniales a las pericias. No querían que me otorgaran esa medida cautelar. Quieren que quede sin protección, en estado de vulnerabilidad. Presentaron la apelación y se la rechazaron. En definitiva, atacan a la víctima, sigo viviendo violencia de género”, aseguró la denunciante. Y contó que se comunicó con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad para que la reciban junto a su abogado, Iván Coria, y le brinden contención y apoyo.

A poco de comenzar la causa, le hicieron la pericia psicológica-psiquiátrica a ella, informaron M.G. y su abogado. Pero recién ahora se ha dispuesto la realización de la misma pericia para Navarini Busti. Según comentó el abogado querellante, los defensores del funcionario judicial querían presentar un informe psicológico-psiquiátrico de 2018, cuando concursó para el cargo; cuestión a la que se opuso, dado que “no es contemporánea con los hechos que se investigan”. “Recién la semana pasada se proveyó esa medida. Vamos a pedir, junto a nuestra perito de parte, los puntos de pericia que nos interesan”, adelantó Coria.