COVID-19: en San Luis circulan dos cepas muy contagiosas

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis, Cristela Aguilera, confirmó que en la provincia hay circulación de la variante de Reino Unido de coronavirus. Según explicó, San Luis participa del Proyecto Argentino de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, una iniciativa que vigila las cepas que circulan. En la semana epidemiológica 15, que fue del 11 al 18 de abril, tomaron un 10% de muestras al azar y las enviaron para su estudio: el 46,7% resultó positivo para la variante de Manaos y el 10%, para la de Reino Unido; el resto son otras variantes que no tienen trascendencia epidemiológica. Piden respetar todas las medidas preventivas para cortar la cadena de contagios.

"Estamos en una situación complicada, dado que más del 50% de las variantes que circulan es el que cuenta con características de mayor capacidad de contagio, por ejemplo. Se trata de cepas, como se conocen comúnmente, que se transmiten con más facilidad, tienen más probabilidad de producir reinfección y afectan a un grupo etario más joven, de entre 20 y 59 años, y a personas que no tienen patologías de base ni comorbilidades", sostuvo.

Remarcó que, como en San Luis hay un alto porcentaje de mayores de 60 y 70 años que ya están vacunados, hay más gente joven que se infecta y requiere hospitalización; esta es una característica clave de la cepa británica: los pacientes necesitan con mayor frecuencia una cama de hospital.

La titular del Comité de Crisis, María José Zanglá, había manifestado el viernes, durante la emisión del último reporte, que la provincia transcurre la segunda ola con un acumulado de casos muy superior a lo que fue 2020. Dijo que los valores superan los 600 pacientes por día y que el tiempo de duplicación de casos bajó de 46 a 43 días. Afirmó que la razón de crecimiento es de 1.76, lo que implica un número de riesgo. La ocupación de las terapias está en el 90% y la internación de moderados se ubica en el 95%.

Tenemos que cumplir las medidas que son conocidas; todas se han hecho para minimizar la cadena de contagios.

Aguilera subrayó que a medida que incrementan los contagios, hay más chances de que se generen nuevas mutaciones. Explicó que los virus existen desde hace miles de millones de años y en todo este tiempo han intentado sobrevivir a través del cambio de sus estructuras. Para lograrlo, tienen que replicarse, caso contrario no pueden mutar. De ahí la importancia de mantener todos los cuidados, más allá de evitar el cansancio del sistema de Salud.

"Tenemos que cumplir las medidas que son conocidas por todos, como el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento físico, la ventilación de los ambientes, la higienización de las superficies, el lavado de manos y, a su vez, respetar los protocolos. Todas las acciones se han hecho en forma consensuada con cada parte y se diseñaron para minimizar el riesgo de contagio", expresó.

Indicó que es importante respetar el aislamiento, tanto para los casos positivos como para los contactos estrechos. "Si soy contacto estrecho y me hisopo ni bien me entero, el test me puede dar negativo, pero no quita que en pocos días sea positivo. Continúan los incumplimientos con los aislamientos y tenemos problemas con las notificaciones de contactos estrechos. Los números advierten que hay un contacto cada dos casos positivos, eso quiere decir que las personas no denuncian ni siquiera al grupo conviviente. Daría la idea de que cumplen muy bien las medidas como para no considerar a nadie contacto estrecho, pero si esa fuera la realidad no tendríamos tantos casos. Hay que tratar de salir a hacer lo indispensable como trabajar o llevar a los niños a la escuela; lo recreativo lo tendremos que hacer en nuestro domicilio, con nuestra burbuja. Solo será por un tiempo, hasta que logremos estabilizar la curva de contagios y pasemos la segunda ola de la mejor manera posible, para garantizar que el sistema de Salud pueda dar respuesta", concluyó.

Redacción / NTV