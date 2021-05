Johana Belén Amieva: "Entrar a una cancha vestida de árbitra es algo único"

Johana Belén Amieva es una apasionada en todo lo que hace. Tiene 34 años, es árbitra de fútbol, adjunto principal en el Servicio Penitenciario Provincial y abogada. Hace magia para dividir el tiempo entre todas sus ocupaciones. Hace tiempo no la pasó bien y decidió estudiar para sacar adelante a su familia, que son sus hijos Rocío (17), Thomas (15), Martina (13) y Alma (6). Una todoterreno que se sobrepuso a la adversidad y salió adelante con el estudio y el trabajo.

—¿A qué edad y por qué elegiste ser árbitra?

—El arbitraje siempre estuvo en mi radar, solo que por circunstancias de la vida no pude ingresar cuando era adolescente. En 2016 Francisco Noguera comenzaba a dictar el segundo curso de árbitros "90 minutos de libertad" en mi trabajo, y gracias a los jefes que había en ese momento, Gonzalo Ontiveros y Andrés Bagini, quienes tenían una mentalidad muy abierta, me autorizaron a inscribirme y hacerlo, también tuve el apoyo del coordinador del área deportes y recreación.

—¿Qué significa el arbitraje para vos?

—Es algo extraordinario, que me apasiona. Entrar a una cancha vestida de árbitra es algo único, yo lo relaciono con una frase: "Eres rico cuando tienes algo que el dinero no puede comprar...".

—¿Qué sentís cuando arbitrás un partido?

—Impartir justicia es excepcional, es una sensación única. Siempre mentalizada en ser imparcial y que el juego finalice sin polémicas.

—¿Venís de familia futbolera?

—La verdad que no sé de dónde vengo ja, ja, porque no tengo familia futbolera, como así tampoco tengo familia en las fuerzas de seguridad ni en la abogacía, solo en la actualidad mi sobrino comenzó a estudiar Derecho.

—¿Por ser mujer te costó más llegar y meterte en este ambiente?

—Siempre consideré que el hecho de ser mujer no me iba a limitar en nada de lo que quisiera hacer en mi vida, y en el arbitraje no fue la excepción. No me resultó complicado interiorizarme en esto porque desde el cuerpo de árbitros siempre tuvieron la mejor predisposición para ayudar.

—¿Quién es tu referente en el arbitraje?

—Mi referente en el arbitraje es medio extemporáneo, Héctor Baldasi. Pero como él, a nivel nacional hay varios árbitros más que me gustan, por ejemplo Néstor Pitana.

Y a nivel provincial, aprendí mucho de Marcos Agüero y de Matías Noguera cuando empecé a dirigir.

—¿Cómo te definís como árbitra?

—Qué pregunta compleja, no sé si yo soy la indicada para responder esto. Pero puedo decir que soy muy recta, no tolero las faltas de respeto, ya sea para con la terna arbitral, como para con los jugadores y jugadoras, y de parte del cuerpo técnico.

—¿Cuánto tiene que ver tu familia en tus logros?

—Mi familia son mis hijos, Rocío, Thomas, Martina y la pequeña Almita. Ellos tienen todo que ver en mis logros. Son los que me bancan, los que me acompañan y me apoyan en todas. Te doy un ejemplo, iba a la facultad a rendir un examen y lo hacía con Alma en brazos, mientras Marti esperaba en la sala. Iba a arbitrar y ellos querían ir, así que arrancábamos todos, eso en el 2018 cuando se podía.

—¿Un sueño...?

—Sueños tenemos miles, que algunos hemos cumplido y otros estoy segura que vamos a cumplir con mis hijos. Pero a nivel deportivo voy a reducirlo a dos, dirigir un clásico puntano y que Argentina gane un Mundial, Messi se lo merece.

—¿Cómo es un día tuyo?

—Son terribles ja, ja, ja. Vivimos a mil. Temprano salimos todos al colegio, los dejo y seguro hay trámites para hacer, después del almuerzo llevo a Rocío a entrenar, ella juega hockey en Juventud, después tenemos folclore con Thomas. Menos mal que Marti hace vóley en el club del barrio. Ahora ya no voy a la facu, pero en su momento, después de que las nenas salían de practicar deportes merendábamos en un café en el centro y de ahí me iba a la facultad.

—¿El partido que más recuerdes?

—Fue en 2018, cancha de Huracán que jugaba con Defensores, categoría Sub 17. Muy rústico el partido, tenía a unas mamás de Defensores atrás, yo era asistente, me insultaron a más no poder. El árbitro era Alberto Villegas y yo lo llamaba porque me amenazaban que me iban a tirar con algo, me escupían, era tanto el lío que había en la cancha que no me escuchaba. Terminó el partido y en el vestuario se reía de mí, o sea que sí me había escuchado ja, ja.

—¿Cómo es Johana Belén Amieva?

—Una mujer que a pesar de las adversidades nunca permitió que le pongan un límite a sus sueños. Ese es el mensaje que me gustaría darles a todas las mujeres. Hoy en día puedo decir que tengo un trabajo digno, que amo mi profesión. Que tengo unos hijos maravillosos, que vivo bien, pero la pasé muy mal en la vida, vivía en una pieza pequeña con mis hijos, salía a trabajar, en el Plan en aquellos años. A la mañana temprano los tenía que llevar caminando a la casa de la abuela para que cuide a Rocío y Thomas y todo era muy difícil, mucho sacrificio y pocos recursos. Pero logré salir adelante, estudiando con el fin de buscar un futuro mejor para mis hijos.