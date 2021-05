Pusieron en marcha un plan para remodelar la zona Estación

El Municipio puso en marcha el miércoles las obras del Plan Maestro de la zona Estación. Esta primera etapa, que tiene una inversión de $54.691.708.65, consiste en reacondicionar en un plazo de 150 días diversos espacios públicos que mejorarán la circulación diaria de los vecinos, y en los que ya comenzaron a trabajar los operarios con los martillos eléctricos, las palas y los materiales.

Las intervenciones comenzaron al frente de la plazoleta Brigada Heroica, que fue visitada por el intendente y varias autoridades locales y provinciales para anunciar novedades. “La ciudad estaba postergada, no seguía los lineamientos y no estaba a la altura de San Luis. Y de eso se trata, de que el Municipio no funcione únicamente para pagar sueldos, sino también para mejorar la calidad de vida de los villamercedinos”, sostuvo el intendente Maximiliano Frontera.

Las tareas consisten en el recambio de veredas en Aviador Origone desde Suipacha a Mitre, un sector que abarca varias instituciones y lugares históricos como el Club “San Martín”, la plazoleta del Coche Motor, el Museo Malvinense y de la Asociación de Vehículos Antiguos Villa Mercedes (Avavim). También sumarán senderos para no videntes, rampas para personas con discapacidad, sendas peatonales y livings de recreación. “Son obras complementarias a los accesos y van en paralelo con la puesta en valor del alumbrado público con sistema led”, comentó.

Además, adelantó que ya está en el camino del proceso administrativo la segunda parte, que lleva una inversión de 32 millones de pesos para el reacondicionamiento del Museo Ferroviario y para hacer una plaza en el predio sobre la calle Aviador Origone y San Martín, que va a llevar el nombre de la viceintendenta Ana Verónica Bailone, quien falleció el año pasado luego de luchar contra el cáncer durante más de un año. Del mismo modo, se prevé la apertura de una nueva vía, siguiendo la proyección de General Paz.

“Estamos viviendo un momento y un contexto muy difícil, así que es muy bueno hablar de obras públicas y de fuentes de trabajo y de un movimiento económico para la Provincia y para la localidad. Estamos apostando a este sector y la semana que viene vamos a anunciar novedades para la zona centro”, vaticinó.

Por último, realizaron un recorrido por la colectora de ingreso a la ciudad por avenida Mitre, en el que pudieron ver las labores de la Dirección provincial de Vialidad. “Está avanzando y la vamos a estar inaugurando a más tardar en julio. Cuando hacemos obras públicas pedimos que estén a cargo de personal local, para generar mucho trabajo. Estamos logrando algo que todos los villamercedinos queríamos desde hace años”, aseguró el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz.

Habrá mejoras en la Planta de Efluentes:

Además de dar inicio a las tareas en la Estación, las autoridades firmaron el miércoles un decreto de llamado a licitación para nuevas obras en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales. El plazo de ejecución es de 210 días y la inversión es de $50.206.352. Entre los trabajos, colocarán un nuevo desarenador, rejillas y un canasto interceptor de sólidos. Además, deberán reparar dos reactores, la subestación transformadora, cambiar tableros eléctricos y es necesario el arreglo de las lagunas de aireación y los sedimentadores.

"Han hecho trabajos muy importantes con fondos propios sobre la planta de agua potable y las redes de distribución. Esta obra va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Villa Mercedes”, dijo el jefe del Programa de Infraestructura Hídrica del gobierno provincial, Fernando Yanzón.