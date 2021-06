Una mujer denunció que fue abusada sexualmente bajo anestesia

Una mujer, que el jueves se sometió a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo, denunció que fue abusada mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, y con ella son tres las víctimas de violencia sexual identificadas en ese centro asistencial desde agosto del año pasado.



Por el hecho de la semana pasada fue detenido un camillero cuyo nombre no trascendió, en el marco de la causa por "abuso sexual doblemente agravado" que investiga el Juzgado Criminal y Correccional Nº 19 a cargo de Diego Slopski.



"Hace aproximadamente un año que me están llegando denuncias de mujeres de distintas edades y características que no se conocen entre sí, pero todas relatan ciertas irregularidades con el anestesista y que cuando recobran el conocimiento tras una intervención quirúrgica, se encuentran con lesiones vaginales, anales, hematomas y un dolor terrible", contó Raquel Hermida Leyenda, abogada de las tres víctimas.



Dado que aún está convaleciente por una cirugía en una de sus piernas, la mujer permanece internada en el sanatorio con custodia de la Policía Federal y este martes estaba previsto que ratifique su denuncia.



"Lo llamativo del caso es que el abusador no sólo busca inconsciencia de las víctimas (para someterlas) sino que busca dañarlas, y dado que los abusos se producen después de las intervenciones, el riesgo es mayor y se pone en juego el resultado de la cirugía", agregó la letrada que se constituirá en querellante en la causa.



Por otro lado, la penalista aseguró que esta misma mujer presumiblemente fue abusada también en una intervención quirúrgica anterior a la que se sometió en el mismo sanatorio, en noviembre del año pasado.



"Ella pasó por tres intervenciones a raíz de un accidente y ahora se da cuenta que de la segunda intervención salió de la misma manera (con lesiones)", contó Hermida.



La abogada explicó que se presume que los abusos serían cometidos "por una persona con mucha fuerza física o por dos", dado el peso de los cuerpos en situación de inconsciencia y "en un lugar ubicado al costado del quirófano" donde se recuperan quienes salen de una cirugía.



Respecto a las dos causas anteriores, Hermida detalló que la investigación se encuentra estancada porque "fueron adulteradas" las grabaciones de video registradas durante la operación.



"Creo que nadie habla porque hay un miedo de perder el trabajo y eso exige de una persona de poder controlando que nadie delate. Si el responsable fuera sólo un camillero, ya habría saltado antes", aseguró.



Por otro lado, se quejó de la poca contención a la víctima que está ofreciendo el sanatorio, al punto que "necesitaba una medicación especial para la lesión genital y le dieron una receta para que la fuera a comprar ella misma, siendo que no podía salir porque estaba internada y sola".



Voceros del Sanatorio Güemes aseguraron que la entidad está colaborando con la Justicia. "Tanto en los casos previos y como en éste, el sanatorio se ha puesto a disposición de la justicia y ha aportado todos los materiales solicitados, como historias clínicas y videos de las cirugías", dijeron.



En cuanto al camillero detenido, explicaron que fue "desvinculado" inmediatamente del centro asistencial. "En los dos casos anteriores el presunto abusador era un anestesista que estuvo en las cirugías compartiendo quirófano con cuatro profesionales femeninas y ninguna corroboró los dichos de las denunciantes", señalaron.



La investigación del primer caso, en tanto, recayó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de Marcelo Retes, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nª 47 a cargo de Mónica Berdión de Crudo. Del segundo caso no pudo obtenerse esa información.

Télam/RO