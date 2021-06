El trío Orozco, Pellegrini y Ocampo hace un streaming

La Villa de Merlo se transformó en la segunda casa de Juan Carlos Pellegrini, el baterista y fundador de La Cautana. En la localidad del norte, el músico encontró el lugar indispensable para relajarse y disfrutar. El pueblo del Valle del Conlara le brindó el descanso necesario y también muy buenos amigos con los que comparte el amor por la música y el folclore. Este viernes se presentará vía streaming junto con Martín Ocampo y Fabián Orozco, dos colegas con los que formó un trío en plena temporada de verano y el proyecto prevaleció con el paso del tiempo.

El recital se podrá ver a partir de las 21 por la cuenta de Facebook de Pellegrini y tendrá una gorra virtual disponible para que los espectadores colaboren con el trío.

El folclore es la base fundamental de la banda, aunque los tres integrantes cuenten con estilos diferentes. Por un lado, Juan Carlos, amante de la música cuyana, le dará su toque regional al repertorio. Ocampo brindará su talento con el bandoneón y la guitarra al fusionar ritmos de todo el país, ya que es un músico independiente que indagó por varios grupos de diferentes géneros. Orozco acompañará con su guitarra para darle un sentimiento más arrabalero al que le sumará su voz, que tiene también recorridos por todos los tipos de folclore que se escuchan en el país.

“Vamos a hacer un repertorio federal y popular que nos une no solo como artistas, sino como personas. Tendremos una breve reunión de amigos que se juntan a fomentar la pasión que los representa, los une y lo transmiten por internet”, describió Pellegrini, quien es músico hace más de 20 años, además es bailarín de folclore y un amante empedernido del género.

Con los cuidados requeridos para evitar cualquier tipo de contagio, Barranca Colorada será la zona merlina elegida para la juntada musical. Desde la casa de uno de los músicos saldrán las canciones para todos los oyentes.

Pellegrini aseguró que ya se hisopó para asegurarse que la velada sería totalmente cuidada. “Estamos muy entusiasmados con este encuentro porque nos recuerda al verano pasado en el que el público aplaudía cada una de las canciones que presentamos”, expresó Juan Carlos, quien celebró el resultado negativo del estudio médico.

Desde que tiene memoria, Pellegrini tiene un lazo con Merlo. El artista cuenta con la dicha de tener una casa en la localidad que, cuando necesita distenderse, la utiliza para descansar. Hace cinco años que aparecieron en su vida Martín y Fabián, y en cada juntada, las guitarras y los bombos legüeros acompañaron el sentir fraterno que los unió.

La pandemia logró que el baterista dejara de tocar momentáneamente con La Cautana que, a raíz de ser una banda con varios integrantes, no contaron con muchos lugares disponibles para presentarse en escenarios locales. Y como no quiso perder el tiempo armó proyectos paralelos. “Me fui a Merlo y mis amigos me esperaban con los instrumentos listos”, agregó. De todos modos, expresó que no ve la hora de volver a salir a tocar con la banda que fundó y compartió gran parte de su vida musical.

Además, el baterista brinda un taller de percusión en el Centro Cultural Puente Blanco que tuvo que mutar a la virtualidad para acatar las restricciones por la pandemia. Esa actividad lo ayudó a familiarizarse con las herramientas digitales que le permiten hoy indagar por los recitales virtuales. “Fue complicado trasladar la música a este modo tan particular, pero todo pasa por reinventarse y seguir adelante pese a cualquier cambio que se nos venga en frente”, concluyó.