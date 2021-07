Una canción para Guadalupe, las rimas de un reclamo urgente

Con un rap furioso, Francisco Villa, más conocido como “Villa MC”, dio su testimonio sobre la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que desde hace tres semanas mantiene en vilo al país. El cantante usó su mejor herramienta, sus rimas, para sumarse a los pedidos de aparición con vida de la niña. Sin embargo, consideró que la canción no es suficiente y alentó a todos sus colegas y a los jóvenes a que salgan a las calles.

El rapero puntano fue noticia el año pasado cuando subió a la redes el video de "Que sufran el agite" y YouTube se lo censuró por incitar a la violencia. El mensaje entre aquella polémica y el video actual se mantiene: que la gente salga a la calle a manifestarse.

Hace menos de una semana el rapero subió a su Instagram un video de freestyle con la imagen de la pequeña y la inscripción “Aparición con vida de Guadalupe Lucero”. El reel —nuevo formato de la red social que permite subir cortometrajes de 15 segundos— ya tiene más de 60 mil reproducciones y casi dos mil “Me Gusta” y cien comentarios; todos abogan por lo mismo: conocer el paradero de la niña.

“Cuando se cumplieron las dos semanas de la desaparición, como artista y como músico no me imaginé otra cosa que hacer un video de freestyle, que es improvisado, sobre lo que yo pienso con base en el caso”, explicó el rapero. Y agregó: “Tuvo mucha repercusión, incluso me escribió la familia de Guadalupe agradeciendo”.

Francisco subió a la terraza de su casa, acomodó el micrófono e improvisó un par de líneas. “Si vos sos artista, influencer o lo que sea/ compartiendo un flyer no se soluciona el problema”, afirma el artista en el video, entre otros conceptos. La grabación casera que hizo con su celular es una de las tantas manifestaciones que se le ocurrió para visibilizar el caso desde su lugar como músico local; pero él mismo asegura que eso solo no alcanza.

“Se necesita que la gente salga, si la familia convoca una marcha hay que ir a apoyarlos y, sobre todo, ponerse en el lugar de decir: si fuera mi hija, mi prima, mi sobrina o mi vecina. Esa es la motivación que me lleva a comprometerme”, contó Fran, quien se sumó a las movilizaciones y a los rastrillajes en varias oportunidades. Además, el rapero usa sus redes, en las que cuenta con más de seis mil seguidores, para difundir y promover todo tipo de acciones relacionadas con la búsqueda de Guadalupe.

Como en tantas otras ocasiones las manifestaciones artísticas son el reflejo de aquellas problemáticas que conmueven o movilizan a una sociedad. El 14 de junio Guadalupe fue vista por última vez en el barrio 554 Viviendas y desde entonces la provincia, y luego todo el país, comenzó a buscarla. Su imagen está en cada local de la ciudad de San Luis y en los parabrisas de los autos. Muchos vecinos, incluido el cantante, acompañaron a la Policía en los primeros rastrillajes.

“El arte cumple la función de hablar del sentir o el momento que se está viviendo. Debería servir para decir aquello que se calla”, finalizó el músico, quien exige, grita y rapea “aparición con vida de Guadalupe Lucero ya”.