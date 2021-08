Lo que se decidirá en las urnas en San Luis

Cuando comenzó a arreciar la pandemia surgieron múltiples apelaciones a su efecto devastador. Inspirados en algunos buenos textos, como “La Peste”, del Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, muchos comunicadores comenzaron a blandir la consigna de que la pandemia iba a sacar lo mejor y lo peor de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Lo cierto es que, más allá de las expresiones, se vio de todo. Y el virus arreció en el mundo entero, y sus efectos se prolongaron en el tiempo. La situación de extrema dificultad puso en jaque a los gobernantes. No fue fácil ser líder en esta pandemia. Las decisiones quemaban. Y todos tienen familia, y todos tienen responsabilidades personales, y muchos dirigentes debieron asumir su carga pública. Su rol de responsables de la vida y la salud pública en medio de tamaño problema. Y algunos estuvieron a la altura, y otros no tanto. Y algunos trabajaron noche y día, todos los días, y otros no tanto. Y algunos dieron la cara siempre, y algunos a veces, y algunos nunca. Y está claro. No hay que apelar a la memoria. Fue hace instantes. En el mundo, en la Argentina y en San Luis.

Cada vez que llega el momento de una elección, surge la incógnita acerca de cuáles serán los elementos que tomarán en cuenta los votantes para tomar su decisión. Nace la pregunta de cuánta relevancia otorgarán a cada una de las cuestiones en juego. Y aparecen sesudos análisis y variadas consultas al respecto, más o menos rigurosas. En esta ocasión el panorama es mucho más claro y concreto. La cuestión central en esta oportunidad tendrá que ver con la evaluación que cada ciudadano haga de la actuación de los responsables de actuar en una de las peores crisis que vivió la humanidad en toda su historia. En el mundo, en la Argentina y en San Luis.

Es de otros tiempos decir “en San Luis nos conocemos todos”. Ya no es tan cierta esta afirmación. Sin embargo, sí es cierto que está muy fresca y muy a la vista la actuación que le cupo a cada uno en los diferentes momentos de la crisis sanitaria. En el momento de disminuir la brutal incertidumbre que envolvía el contexto, y compartir las pocas certezas que se tenían. En el momento de dar la cara e informar cada noche. En el momento de recabar la escasa información disponible, de consultar a los expertos y de decidir con temple y sin vacilaciones el camino a seguir. En el momento de definir objetivos de corto plazo, trazar la estrategia posible, comunicarla y aferrarse a acciones ciertas y concretas. Aun cuando algunas convicciones vacilaran, y resultara muy duro resolver bajo la brutal y única justificación de un momento apremiante y singular. En el momento de apelar a lo mejor de cada mujer y cada hombre de San Luis para que se comprenda el problema y se compartan las soluciones comunitarias que la lógica y la prédica de los científicos proponía. En el momento de resolver planteos desesperantes, lógicos, ciertos y coherentes. En el momento de resistir frente a la infamia y la búsqueda de ventajas personales o sectoriales en medio del vendaval. En el momento de tolerar y digerir planteos antojadizos e incomprensibles. En el momento de transmitir pequeños logros cotidianos. En el momento de admitir situaciones muy incómodas, y muy difíciles. En el momento de intentar transmitir confianza y fortaleza, algo de esperanza y optimismo, frente a alguna desazón comprensible, y frente a cierto pesimismo destructivo dañino, interesado e incomprensible. Prédicas impiadosas cargadas de egoísmo. En el momento de administrar con eficacia las vacunas.

Estas son las cuestiones a considerar. Los hombres y las mujeres de San Luis van a reconocer en las urnas las acciones y las omisiones de cada uno durante la pandemia. Van a elegir a los representantes más indicados para salir definitivamente de la pandemia, para encauzar una reconstrucción imprescindible.