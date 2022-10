¿Qué hacemos? Las propuestas culturales imperdibles

SÁBADO 29

Halloween y baile

Vuelve la fiesta que hizo del glitter y de la vestimenta su carta de presentación. En una fecha especial, tendrá disfraces de Halloween al aire libre. Divertimento asegurado que se le suma la presentación en vivo de Six Sex, Ranqueo squad y el dj residente: Twenty 2.

Fiesta: Lawallace

Hora: 23:30

Lugar: Comuna

En la ciudad de los buenos amigos

El ensamble orquestal presenta su séptimo espectáculo y recrea el disco histórico que Soda Stereo grabó en MTV, con un arreglo de cuerdas completamente original.

Música para Volar: Soda Unplugged

Hora: 22

Lugar: Sky club

JUEVES 27

Cuerpos lumínicos

Luego de visitar la provincia en formato teatro dos veces durante 2021, el grupo liderado por los hermanos Andersen regresa con su gira "Incandescentes", pero en un ambiente ideal para que los bailarines improvisados del público puedan desplegar sus aleteos en libertad.

Música: El Plan de la Mariposa

Hora: 21:30

Lugar: Comuna

Para empezar el finde

El último jueves del mes es igual a todos los jueves en All Right. No Va + tiene su lugar asegurado en la grilla gracias a su combinación de rock nacional y al virtuosismo de sus integrantes.

Música: No Va +

Hora: 22

Lugar: All Right

Entrada: gratis

Otras actividades para tener en cuenta

MIÉRCOLES 26

Ya fue todo

El emblema del rock argentino tocará con su espectáculo estilo trío y modalidad de stand up. Desde sus mejores éxitos hasta los covers de compañeros de escenario como Fito Páez y Charly García, será un repertorio imperdible.

Música: Fabiana Cantilo

Hora: 22

Lugar: auditorio "Mauricio López"

Entrada: 3.000 pesos

JUEVES 27

Viernes 28

Los que siempre vuelven

Siempre en la ruta, siempre con San Luis en su agenda, Las Pastillas del Abuelo hacen otra vez una parada puntana en su gira por los 20 años de la banda. Tocan en Huracán a partir de las 22.

Canción con todos

Carolina Martín, La Cautana y Omar Godoy animan una noche en la que las colectividades y los pueblos originarios serán homenajeados. El show se llama “Suelo puntano, suelo americano” y comenzará a las 20 en la sala "Hugo del Carril". Las entradas se reservan en eventbrite.

De a dos es mejor

Tres dúos que surgieron del taller “Gimnasia de la voz” dan sus primeros pasos en los escenarios en el ciclo “A dos voces”, que se hará en la Casa del Poeta a las 19:30. Canciones solistas y en dupla para ponerle música al final de octubre.

Universo de cuerdas

El festival Guitarras del Mundo, como todos los años, llega nuevamente a la provincia. A partir de las 19 en el Centro Cultural Puente Blanco, la suerte quiso que en la versión puntana tocarán Gonzalo Antuña, Jorge Cardoso y Silvie Dagnac.

Crespón rojo

El ciclo GUISO, que se hace en la sala Amigxs de Merlo, presenta a Crespa, la banda de Cynthia Lucero y Juan Méndez, con sus melodías desencadenadas, y a Ana Presello a cargo de las audiovisuales.

Bresh y después

La fiesta más linda del mundo viene con sus enganchados de cumbia, reggaeton y pop para aceitar las caderas. El glitter, los vestuarios con mucho flow y el panel rosa aterciopelado de él o los Dj no pueden faltar. La Bresh vuelve a la Comuna.

Nacional y popular

Los fabulosos Cadillacs, Los pericos, Los auténticos decadentes y otros grupos que siguen vigentes en el rock nacional son reformulados por el ojo y la guitarra de “4 monos”, una de las bandas de covers que más toca en la provincia. Gratis.

Nueva propuesta

Un grupo nuevo asoma en el escenario del Boliche Don Miranda. Folclore norteño con estilo contemporáneo es la propuesta de “Los juglares”, un quinteto que busca su lugar. A las 22 en el mítico espacio de la Calle Angosta.

Padre teatral

“Ilusión", de Perla Szuchmacher, es la obra que montó Hernesto Mussano para estrenar en La casa del poeta de Merlo. La función será a las 19:30, con entrada gratis para conocer la historia de un padre que busca con ilusión incierta.

Gracias por todo

Solo con su micrófono y sus historias, Leandro Igounet trasladará sus relatos graciosos de las redes sociales al escenario del TEA (9 de julio 1431), con la gracias de quien sabe decir. Las entradas se consiguen en “Boletería: tickets para eventos”.

Perdiendo el control

La banda puntana que homenajea a Miguel Mateos sube de nuevo al escenario del bar de la Illía y repasa los clásicos de un maestro del rock nacional. Canciones de todas las épocas.

Música: Rocas vivas

Hora: 22

Lugar: All right

Entrada: gratis

Teatro del lindo

La primera función del ciclo “Circulación teatral” (de título obvio) hace posible que “Vivan las feas”, del grupo villamercedino “La oveja negra” llegue a la sala Berta Vidal de Battini. Una nueva idea que se traduce en una función a las 21 con entradas a 700 pesos.

Clásicos de todos los tiempos

Una de las bandas que mantiene su vigencia gracias a recitales en donde la nostalgia es una carta siempre presente es “Los moros”, que comandan un viaje en el tiempo con melodías que todavía hacen bailar. Tocan en el Boliche Don Miranda a las 21:30