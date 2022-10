Encuentro Plurinacional: aseguran que significará un gran aporte al comercio local

Mientras definen detalles del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, la comisión organizadora advirtió que tratarán de interrumpir lo menos posible el tránsito en la ciudad y aseguraron que será una oportunidad enorme para el crecimiento comercial de la provincia.

Julieta Domínguez, vocera del encuentro, afirmó que los días de desarrollo serán claves para que los comerciantes generen ingresos. "Entre los medios de comunicación y el boca a boca generaron que, la misma comunidad puntana, tenga mucho miedo. No queremos que suceda eso, instamos a que quien venga a la provincia vea que San Luis tiene todas las condiciones para construir un feminismo con diversidades y el territorio", dijo.

"También es una oportunidad para que los comerciantes puedan crecer en su rubro. A su vez, con todo lo que estamos viendo, van a ser tres días muy cargados. Es muy probable que haya comercios cerrados y otros abiertos", agregó.

Durante los días previos recorrieron y dialogaron con los propietarios de diferentes locales comerciales para generar acuerdos.

"Pensamos una estrategia para que quienes vengan de afuera puedan identificar a qué lugar pueden ir y sentirse segures. Les vamos a colocar una insignia que cita 'comercio amigable'", comentó.

La vocera, también, informó que el tránsito sobre la ruta 3 solo se verá interrumpido en los horarios en que se realicen los actos de apertura y cierre, es decir sábado y lunes, desde las 8. "En la Illia va a haber una feria, pero no se va a cortar toda la avenida, solo una parte. Todavía no sabemos bien cuál. La idea central es que durante las tres jornadas de encuentro el único día que se va a frenar el tránsito va a ser el domingo que se realiza la marcha más masiva", aclaró.

"El resto de los días no se va a cortar, va a seguir de manera normal. Seguramente habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos, pero eso todavía no se sabe a ciencia cierta porque aún no terminamos de cerrar con la empresa", añadió.

Desde el área Prensa del Municipio dijeron que no tenían información oficial sobre los operativos de tránsito.

Está confirmado sí el recorrido de la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, que tendrá inicio en la Plaza del Carmen, recorrerá algunas arterias principales y finalizará en el Centro Cultural José La Vía.