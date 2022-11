¿Qué hacemos? Las propuestas imperdibles para el fin de semana

JUEVES 10

Reunión cumbre

Seis de los guitarristas más renombrados de la provincia se juntan para un recital de música popular bautizado “Haciendo caminos”, organizado por la Asociación Argentina de Intérpretes. Carlos García, de Villa Mercedes, “El Negro” Ferreyra, Daniela Calderón, Napoleón Garay y el dúo Norte Libre festejan en la sala Berta Vidal, a partir de las 21, con entrada gratis.

El músculo de la voz

Por segundo jueves consecutivo el Gimnasio de la voz, un taller que se dicta en La casa del poeta de Merlo, muestra su “Proyecto 1”, que tiene a una de sus alumnas en la interpretación de 14 canciones. En este caso le llega el turno a Daniela López que cantará en el lugar donde toma clases a partir de las 19:30.

La semana se corta así

Como todos los jueves, el grupo No Va + que mezcla rock, acción y simpatía se sube al escenario de All Right a las 22 y reparte las canciones que sabe que tienen buena respuesta por parte de la gente, con entrada gratituta. Más no se puede pedir.

VIERNES 11

Un acercamiento rítmico

Bajo la denominación de “Festival Crossover”, La casa del poeta recibe una grilla que tiene a los integrantes del Mesti PBC Crew, Chakkra blessed, Seol GZ, el cordobés Tomás Quinteros y el merlino Manu Tolosa. A las 18, con entradas a 500 pesos.

En la línea

La nueva formación de “La cuerda” se nota cada vez más entonada y la banda no tiene ningún inconveniente en demostrarlo cada vez que puede. Tocan gratis a partir de las 22 en All right, el bar más musical de la avenida Illía.

Lo que vale del teatro

Con la dirección y la dramaturgia de Paula Andrés, “La oveja negra”, uno de los elencos más importantes de Villa Mercedes (y de la provincia), presenta su último estreno del año, “Luz, cámara, adiós”. A las 22, con repetición el sábado.

Sigue el ciclo

Desde Bell Ville, el grupo “A puro teatro” participa del ciclo “Gente de teatro” y queda claro cuál es la pasión que los mueve. La segunda etapa de la muestra tiene a “Las manos de Eurídice”, con la dirección de Silvia Rodríguez, en función en el auditorio Mauricio López a partir de las 21:30.

Electrónica para todos

Prometedor suena el estreno de "Puntania Groove Generator", el ciclo de música electrónica que todos los viernes se instalará en “Oveja Negra”, de Mitre 811, en San Luis. José Luis Beiras, histórico Dj de La Toma, está al mando de la noche inicial junto a Ander López.

Las obras circulan

La tercera instancia del ciclo “Circulación teatral” hace llegar a la sala Berta Vidal de Battini a “Mariana Pineda”, una obra de puro teatro, escrita por Federico García Lorca, en la versión de Escenativa, el grupo de Merlo. A las 21.

SÁBADO 12

Folclore tamizado

Con la música de raíz como eje, pero con la suma de otros sonidos, el trío Aromo, venido de Córdoba, presenta las canciones de su disco “El recuerdo”. Lo mostrarán en La casa del poeta a las 20 con entrada sugerida a 1000 pesos.

De arriba del mapa

Con toda la fuerza de la música que sale del chaco salteño, “Sangre norteña”, un grupo que vuelve a la escena folclórica villamercedina, tiene un show especial en Mandala, de Tucumán 1168.

Four monkeys

Una banda que toma el escenario de All right como si fuera propio cada vez que toca allí es “4 Monos”. Una nueva demostración sucederá a las 22 con entrada gratis y la fiesta del rock nacional de siempre.

La materia bailable

Ale Ceberio y Claudio Toledo armaron “Biología”, un espectáculo, un grupo, un concepto que tiene como único objetivo hacer bailar. Los villamercedinos lo podrán vivenciar en Bastianelli eventos, el salón de Asia 291.

La doctora que todos queremos

Uno de los grandes estrenos del año en San Luis fue la obra que retrata la vida de Berta Vidal de Battini. Con Adriana Durigutti en el protagónico y dirección de Mariela Dominguez.

Teatro: Atentamente doctora

Hora: 21:30

Lugar: La papelería

Tradición y simbología

En su camino hacia el reconocimiento, “Signos” da pasitos cortos pero seguros, como los que dará en Casa Beta, de Lavalle 1521, para celebrar el Día de la Tradición. El show, cuya entrada cuesta 500 pesos, está previsto para las 21:30.

Un cumpleaños feliz

Un grupo como “El trébol mercedino”, que festeja sus 57 años, no podía celebrar si no con una fiesta de Cuyo, que incluye a Enrique Espinosa, Ernesto Villavicencio, La cautana y el propio conjunto homenajeado. Y no podía ser en otro lado que no fuera “El Boliche Don Miranda”.

A bailar en clave

Con el siempre convocante Luis Soloa, la noche de Henry Ford suma a Omega, la banda que vuelve al bar de Illía y Falucho para divertir a un público siempre dispuesto. Entradas a 800 pesos.

Reggae en la canaleta

Desde Mendoza, “Surco pando” vuelve a la provincia y hará que los merlinos conozcan el dulzón sabor del género. Lo acompañarán “Mandela y los platos voladores”, que llegarán a “La fábrica cultural”, de la avenida Pepe Mercau 424.

DOMINGO 13

El Chango araña los 50

Para celebrar sus 48 años con la música, “El Chango” Ayala y el Grupo Argentino reúne amigos desde temprano en “La mula”, el restó de la Sociedad Rural. Se anuncian, a partir de las 13, Rosendo Ahumada, Guada Stragis, Alexis Lopez, desde Mendoza el dúo Palma Sandoval, Los Altamirano y “El legado de Gerardo López”.

Domingo de risas

Una buena forma de terminar la jornada será con las risas que regalará Carla Laneri y Hilda, la maestra tan particular que cuenta anécdotas en el siempre gracioso espacio áulico. A las 21:30 en el auditorio Mauricio López.