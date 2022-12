La fragilidad de la existencia

En su búsqueda por alcanzar la gloria en el boxeo argentino, Israel “Pinchila” Aguilera, un joven humilde del sur cordobés, transitará caminos difíciles y engañosos que lo llevarán a situaciones que nunca imaginó. Ese es el núcleo de la última novela del escritor y músico Ber Stinco, “Por tu culpa más que un loco”, editada en 2020 por Casa Grande y que trae a la provincia de la mano de Marcos Freites, creador de Perniciosa Ediciones, para presentarla en diferentes puntos de la provincia.

En la ciudad de San Luis estuvo en Sherlock y Casa Mollo; este jueves a las 19 la presentará en Café Trama, en Potrero de los Funes, y el sábado a las 21:30 en Villa Mercedes, en librería Los Fenicios, ambas presentaciones estarán acompañadas de un pequeño show acústico. Las entradas son libres y gratuitas.

La segunda novela de Ber está ambientada entre las sierras cordobesas y la llanura santafesina y relata la historia de un joven que quiere abrirse camino en el mundo del boxeo y conseguir su cinturón en la ciudad. Para ello lo acompañan su entrenador y su mánager, que a la vez es asesor de un político, este lo quiere llevar a la fama y está a punto de conseguirla, pero las cosas comienzan a salir mal y el éxito nunca llega.

“Tiene que ver con el recorrido de esta persona, la fragilidad de la vida, cómo vas andando en los entornos y cómo terminás en situaciones que no te habías imaginado. Y después habla sobre los personajes alrededor de este boxeador, uno vinculado a la política, a otro ámbito, con otra data, que por ahí se aprovecha de la vulnerabilidad del protagonista; es como la ley de la selva”, describió el autor.

2020 fue el año de lanzamiento de "Por tu culpa más que un loco", de Ber Stinco.

Ber llegó a San Luis a través de su otra faceta, la música. Mediante unos conocidos y el descubrimiento de sensibilidades afines, hizo varios shows en la provincia y ahora decidió traer su otra motivación personal, la escritura. “Es mi segunda novela. La primera se llama 'Los jardines espaciales' y es una distopía futurista que salió editada en 2018, fue una especie de profecía, porque después sucedió la pandemia. A la par de todo eso, soy músico y el año pasado edité mi último disco, 'La insubordinación fundante'”, expresó.

“Siempre tuve la idea, antes de hacer canciones, de escribir y me pasaba que me costaban los textos largos, hasta que en un momento me di cuenta si hacía canciones y no me quedaba esa frustración. Cuando comenzás a componer podés ver el principio y el final, son 3 minutos que son una o dos carillas máximo, mientras que para una novela es como una frustración constante porque genera mucha incertidumbre. Se escribe por etapas y requiere otra concentración. En un momento, hace unos 20 años, empecé a hacer canciones, así me acerqué a la música y se fue dando. Al tiempo pude empezar a escribir novelas y también seguí con la música”, contó.

Redacción/MGE