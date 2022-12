Consejos para comer de manera saludable

Elegir menús sanos para las Fiestas no es un hábito que todo el mundo adapte. Por eso, la nutricionista Aldana Orozco Reina aconseja comer de manera liviana no solo para cuidar la salud, sino también al cuerpo: frutas, verduras, licuados, jugos y alcohol únicamente para brindar.

La profesional cree que la clave de comer de manera moderada está en la cantidad de comida que se compra para la cena y para el brindis, por eso recomienda que los preparativos y las elecciones del menú comiencen dos días antes. “No comprar o hacer comidas en exceso que duren cuatro días, tratar de cocinar lo justo. Si tienen la necesidad de comer un alimento que no ingieren durante todo el año, lo pueden hacer, siempre y cuando incorporen ensaladas, verduras y frutas”, explicó la profesional.

Estas recomendaciones son para que también las adapten a la vida cotidiana, no solo para las Fiestas o eventos especiales. Es importante que una persona desayune, haga colaciones y almuerce para que el cuerpo llegue con las energías necesarias a la noche.

Con respecto a qué es lo que deben comer los niños y niñas, la especialista recomienda lo mismo. “Eso es más un trabajo de los adultos porque los niños comen lo que ellos les ofrecen, entonces cuando los más grandes no tienen buena relación con la comida saludable es difícil. Pero para que ellos retomen el buen hábito es importante que coman frutas, verduras y sobre todo hagan actividad física. Deben dejar de lado la comida chatarra porque eso lleva a que hoy muchos menores sufran de sobrepeso”, dijo.

Con respecto al alcohol, otra de las bebidas que es imposible que falte en una mesa navideña o de fin de año, Orozco Reina explicó que prefiere que hagan un permitido con comida y no con una bebida alcohólica.

“Por ahí lo que uno come lo puede gastar porque es una fuente de energía, pero el alcohol no lo es, entonces a nivel nutricional no aporta nada y tiene efectos secundarios como la dificultad para bajar de peso. Entonces aconsejo que deben evitar el alcohol durante toda la noche o usarlo únicamente para el brindis y antes de ingerirlo es importante hidratarse mucho”, detalló la profesional.

Según la nutricionista, durante este año, las consultas aumentaron aproximadamente un 30% y tiene que ver con que cada vez son más las personas que acuden a un profesional para aprender a comer y para saber si el cuerpo está bien a nivel nutricional.

