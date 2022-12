"El viaje de la palabra", un libro de Fernando Caiazzo

Cuando las oraciones no se quedan quietas. Caiazzo, en la presentación de su libro, al lado de Luis Garro. El autor daractense presentó su ópera prima y ya tiene listo un segundo libro. Foto: Municipalidad de Villa Mercedes.

A través de la palabra, Fernando Miguel Caiazzo reconstruye el pasado vivido en Justo Daract, su ciudad natal. Derriba muros de olvido y recupera hasta los aromas de su barrio en un poemario que tituló “El viaje de la palabra”. El autor, quien acaba de presentar su primer libro, aseguró que no será el último.

En el tintero, y muy avanzado, Caiazzo tiene escrita la historia de su pueblo, un libro histórico que llamará “Nosotros, los daractenses” y que espera lanzar en marzo del año que viene.

Para Fernando, con la palabra, además de destruir, se puede construir y ese mundo que todos anhelan se puede alcanzar por medio del buen uso de las letras. Así comenzó el viaje por los poemas de su ópera prima, un libro que transporta al autor y a quienes lo lean a la Justo Daract de antaño, la que vivió.

Para mí, la poesía es ni más ni menos que ver la vida con los ojos del corazón. Fernando Caiazzo

“A mí, la poesía me resulta más fácil escribirla que explicarla, porque es una cuestión de inspiración que me llegó del recuerdo”, explicó el autor en una entrevista con etc luego de la presentación formal de su libro, realizada en la Casa de la Cultura de Villa Mercedes la semana pasada.

“Yo vengo de un pueblo chico, de calles de tierra con olor a humedad; los días que llueve y hay cielos limpios parecen tener más estrellas; vengo de nochecitas de calor y vecinos con las sillas en la vereda, trenzados en charlas de madrugadas; del piberío cazando luciérnagas en las noches y mariposas a la hora de la siesta", describió, certero, el escritor.

También el autor recordó, con su lenguaje poético, el potrero a la vuelta de la esquina "tan necesario para estrenar la pelota y los botines que le traían los Reyes", y las remontadas de barriletes "entintando el cielo de colores".

"Y si aun agudizo más —señaló—, puedo decir que vengo de un pueblo donde las distancias no son imposibles, que yo mismo las he recorrido de niño en bicicleta con mis perros. Puedo todavía escuchar a mi abuela llamándome a la hora de la merienda y ver a mi madre doblando la esquina con su guardapolvo blanco y su sonrisa, tomar su portafolio y caminar a su lado en silencio respetando su cansancio”, describió.

El autor además de escritor es abogado, pero dejó la profesión y ahora se dedica plenamente a su hobby, la escritura. Si bien este poemario es su primer libro, en 1995 escribió una obra de teatro. Ahora con más tiempo para la escritura, ya lleva avanzado su segundo libro. “Es un libro histórico que tiene mucho de sociología porque es una investigación de más de 15 años donde trato primero de explicar que los daractenses tenemos una identidad definida y cuál es, después hablo de los diferentes elementos identitarios, como la identidad ferroviaria, la industrial, la comercial y la de los pioneros que empezaron a radicarse en la ciudad, como el primer zapatero, los primeros comercios y demás. Este libro tiene otro proceso de edición ya que contempla más de 200 fotografías de época que deben ser impresas en buena definición”, especificó Fernando, quien considera que una vida, para ser plena, tiene que estar llena de proyectos.