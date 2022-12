Revés judicial para Poggi

La jueza laboral Nº 2 de la primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona, rechazó el pedido de amparo por mora promovido por el diputado nacional, Claudio Poggi, en contra del gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá. Los motivos que aduce la titular del Juzgado se basan, por un lado, a un “grave defecto de forma” y, por otro, por no acreditar “el perjuicio moral o material”.

El fallo, fechado el miércoles, refiere al pedido que el presidente del sello partidario Avanzar interpuso considerando, según su criterio, que el Ejecutivo provincial hizo caso omiso al pedido de información respecto a la cantidad y nómina de funcionario y/o personal superior de la administración pública, reparticiones y entes del Estado provincial. También exigía datos sobre cargos, categorías y salarios.

Jaime Suñer, jefe de la Sala de Amparos de la Fiscalía de Estado, se refirió al tema al ser consultado por El Diario de la República. “Además de tener errores formales y de que el señor Poggi no cumple con la condición de legitimación activa (es decir que no es actor en el proceso), el diputado desconoce que el Gobernador sí le contestó, cuestión que también figura en el fallo”, dijo Suñer y agregó: “El amparo por mora procede cuando no hay respuesta, no si a la persona no le gusta la respuesta”.

Suñer continuó con su análisis del fallo y de la presentación por parte del político cordobés. “Todos los actos de gobierno se publican en el Boletín Oficial. El señor Poggi bien podría poner a alguien de su numeroso equipo a revisar el Boletín Oficial y de ahí obtener la información”, dijo y agregó: “Hay periodistas que con muchos menos medios que un diputado nacional analizan y dan a conocer cuestiones que se publican en el Boletín Oficial”. Al analizar el planteo, la jueza Bona remarca que tiene “un defecto formal grave" que hace "imposible su respuesta”, ya que entre otras anomalías de concepción de la acción “no indica desde cuándo pretende el informe”, pero sí pretende “hasta cuando, el 31 de julio de 2022”.

“De esa manera se tendría que buscar información desde el inicio de los tiempos, lo que resulta imposible. El pedido es poco preciso”, indicó Suñer. Agregó que “es una potestad del Ejecutivo designar funcionarios públicos y/o personal superior”. Y continuó: “No logro comprender bien el motivo de judicializar la política, es algo que engrosa la grieta, obliga a disponer de recurso públicos en actos infructuosos. Deberían encargarse de realizar propuestas que de verdad le mejoren la vida a la gente”.

Tras este duro revés, el diputado nacional cuenta con dos días hábiles para apelar el fallo de la jueza Bona.