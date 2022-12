Mario Sebastiani: "No tenemos la cultura de morir"

—Al inicio de este libro decís que escribís en carácter de ciudadano. Pero está fuertemente atravesado por tu ser médico y tiene un gran componente filosófico.

—Está escrito primero como ciudadano, porque tiene un fundamento: quiero una ley. El libro es parte de esa militancia. Como médico podría acceder a alguien que me ayude a morirme, pero yo quiero que ayuden a cualquiera que lo desee. Que sea un evento legal, que todos tengamos el mismo derecho. La deformación médica es porque esto se llama Muerte Médicamente Asistida (MMA), por ende, la medicina tiene que intervenir. La medicina nos va a decir cuánto tiempo nos queda, cómo será ese camino y además las drogas son manejadas por la medicina.

—¿Por qué todavía vivimos en una sociedad en la que el deseo de morir es tabú? ¿Por qué la vida es todavía un deber y no un derecho?

—Tenemos cultura de gestar, pero no tenemos cultura de morir. No nos gusta hablar de la muerte, pero debería ser una charla en el próximo asado, en la próxima situación de intimidad con alguien. Para los orientales la muerte es un lugar mucho mejor. Nosotros estamos desencantados. El deseo de gestar está bien visto, es un deseo mariano, de la Virgen María, que no está manchada por el sexo. Bajo esa idea, todo bebé es bueno, no importa si lo querías o no. La actitud es premiar la gestación: traer la vida. Pero no tenemos una actitud frente a participar en la propia muerte. Si quiero participar en mi final de vida, se cuestiona: "¿Cómo que querés participar?". Y sí, quiero intervenir, quiero decir lo que quiero y lo que no.

—En un tramo del libro decís que “mentir es poder”, mientras que la verdad es una obligación moral.

—En Argentina los médicos dramatizan decirle a un paciente que se va a morir. Y ahí se empieza con el poder de la mentira. Yo creo que sos un pelotudo si no le decís al paciente que se va a morir. Si una persona va a Estados Unidos, ante cualquier diagnóstico, le van a decir cuánto tiempo le queda de vida, con precisión y rigidez. Nosotros vemos eso en las películas y decimos: "Qué medicina fría, hostil". ¿Cómo fría? Le están diciendo la verdad.

—¿Es posible que seamos un país con disposición a la muerte?

—Los postulados de la medicina son prevenir las enfermedades, curarlas y aliviar el sufrimiento. Pero hay personas que se niegan. Algunos aducen el juramento hipocrático, ¡pero eso fue hace 2.600 años! Las sociedades cambian... Y además en la Grecia y Roma antiguas había jueces que tenían pócimas para matar a las personas. Siempre existió la eutanasia, la ayuda a morir.