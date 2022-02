Una pareja de jubilados viaja por todo el país

Un matrimonio que reside en Buenos Aires decidió invertir sus jubilaciones y disfrutar de los paisajes argentinos. Yamila Yappert, de 54 años, y Enrique Córdoba, de 76, iniciaron en 2018 esta aventura, pero por la pandemia la suspendieron y este verano retomaron su objetivo. Preparan el mate, compran algunos alimentos y agua, cargan nafta en su camioneta y con la cámper recorren las provincias. Esta semana están de paso en Villa Mercedes.

Los dos son docentes retirados y en época laboral tenían dos vehículos para tener mayor comodidad para movilizarse en sus tareas cotidianas. Enrique se jubiló un tiempo antes que su esposa y entonces ella decidió vender su auto y comprarle la camioneta en la que actualmente se trasladan. "Siempre nos gustó viajar, tenemos dos hijos y dos nietos, pero cuando éramos más jóvenes nos tomábamos todo enero para conocer. Nos íbamos en carpa o alquilábamos los dormis que tienen los campings", contó la mujer.

Al estar ambos libres de sus responsabilidades laborales, decidieron contactar a una empresa que fabrica las cámperes. "Es como una casa rodante, se coloca en el vehículo y la llevamos como un acoplado. Tiene dormitorio, cocina, baño con ducha, tenemos paneles solares para la calefacción y para el agua caliente, aire acondicionado y garrafa, para usar la cocina. También una heladera de esas chiquitas, que entran debajo de una mesada. Entonces vivimos ahí durante los meses que estemos paseando", detalló el exprofesor. Además, explicó que puede colocarle unas patas y que quede fija. "De todas maneras, como es engorroso y pesado hacer eso, cuando llegamos a un camping tratamos de no moverlo. Yo me muevo caminando, cargo una mochila y listo, y él en su bicicleta motorizada, que se pliega para que no ocupe lugar, ya que tiene una discapacidad y el 80% de una de sus piernas es artificial. Entonces no puede pedalear, caminar mucho ni estar mucho tiempo parado, pero así nos arreglamos", contó Yamila.

Por condiciones climáticas y porque a la mujer no le gustan las bajas temperaturas, el matrimonio se ausenta de su vivienda desde septiembre hasta abril, aproximadamente. "Después, el invierno, en casa. En el patio vive mi hijo, quien se construyó un departamento, entonces nos vamos tranquilos", agregó Córdoba.

En esta nueva aventura ya recorrieron Córdoba capital, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Cosquín, localidades de Traslasierra, el Cerro Colorado, La Rioja, San Juan, San Luis y Villa Mercedes. "Siempre tratamos de ir a lugares que no conocemos, entonces buscamos nuevos destinos. Quizá sí conocíamos la capital de la provincia, pero no sitios del interior y eso buscamos", sostuvo la exdocente.

La pareja también explicó que en algunos pueblos tienen familiares o amigos, entonces ocupan los patios de esas casas, pero si se hace de noche en la ruta buscan alguna estación de servicio o un lugar donde se lo permitan y dejan los asientos de la camioneta para dormir en la casa que llevan sobre las ruedas. No les gusta conducir sin claridad de día.

Los jubilados no tienen un itinerario programado, ya que buscan en internet algunos paisajes. Tampoco una fecha estimada de cuándo abandonar cada sitio. "Todavía no sabemos hacia dónde iremos, pero nos quedan algunas ciudades más hasta fines de marzo", finalizó el hombre.

