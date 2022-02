Sucede en las calles de Argentina, en estos días, en estas horas

El cotilleo imperante reconoce un solo límite: la realidad. Resulta muy útil recordar la definición de cotilleo porque resalta muy claramente la magnitud de la expresión. Cotilleo: acción y efecto de cotillear. Hablar de manera indiscreta o maliciosa sobre una persona o sus asuntos. Husmear, fisgar, curiosear. Contar algo con indiscreción o malicia. Si se revisa con alguna atención, bien podría remitirse al auge del “panelismo” que invade los medios de comunicación argentinos. Solo se trata de cotillear, con todo lo que ello implica. Y se cotillea con los temas más triviales, y las cuestiones más duras y profundas que afectan a la sociedad argentina. La vigencia de los graves planteos y las sesudas conclusiones durarán lo que valga la pena mantener el tema en la consideración de la audiencia. Segundos, minutos, horas, días y no mucho más. Ya viene otra novedad que desplaza al tema en consideración. El cotilleo en su liviandad y su ligereza suele tomar como fuente de fundamento las series. Muchos de los opinadores no cuentan con sustento mucho más riguroso que haber visto alguna ficción sobre determinados asuntos, que entienden los faculta para lanzar cualquier opinión, bajo cualquier circunstancia. No hay límites, ni prudencia, ni respeto. Después la realidad impiadosa golpea y despedaza sin piedad alguna toda la sarta de ligerezas e inexactitudes que se difunden habitualmente. Y cabe para el romance del verano, o para la muerte y el narcotráfico.

Es tal la gravedad de lo sucedido, que valen los textuales de quienes tienen responsabilidades en la cuestión. El viernes a la noche habían fallecido veinticuatro personas. Catorce en sus casas o en la calle, sin recibir atención alguna. Quedaban veintitrés personas internadas, ocho de las cuales continuaban en terapia intensiva. No es una cuestión precisamente localizada en un barrio, hay internados en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro, Vicente López y Merlo. Todas localidades del Gran Buenos Aires.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires describió el cuadro presentado por los pacientes. "Fue una sobredosis de opioides, como si fuera una sobredosis de heroína, que no era lo que estaban consumiendo y que tiene una gravedad tal que puede producir un paro respiratorio". Por otra parte, el funcionario agregó que el sistema de salud "actuó muy rápido" y que se pudo "contener a todos los pacientes encontrando un antídoto para revertir los casos". Consumieron "una cocaína que estaba adulterada con otra sustancia que producía un cuadro muy muy grave". No obstante, resaltó que "es un tema muy complejo el del consumo". Y finalmente sostuvo que algunas de las víctimas, "aun sabiendo que lo que habían consumido tenía veneno, no podían evitar consumirlo de vuelta". Esto lo dijo en referencia a tres personas que luego de haber sido internadas y dadas de alta debieron ser hospitalizadas nuevamente porque habían vuelto a consumir la misma cocaína adulterada. Sí, parece imprescindible una relectura, pero es cierto, así sucedió. Tal vez esté aquí una de las posibilidades más firmes de comprender que efectivamente se trata de una adicción. De mujeres y hombres que padecen esta seria dificultad. Y no son ni uno, ni dos, son muchos. Y no es en un barrio, o en una zona. Y ni condenarlos ni esconderlos resuelve absolutamente nada.

El sospechoso fue indagado por el juez federal de Tres de Febrero, quien le imputó los delitos de "Tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra". La expulsión había sido dictada en 2017, pero no pudo hacerse efectiva porque el acusado estaba prófugo. En ese entonces, le habían prohibido reingresar al país durante ocho años. Nunca lo encontraron. "Tenía pedido de captura. No tiene radicación. Estaba irregular en el país. Cuando intentó realizar un pedido de radicación le figuraba ya una causa por tenencia de arma de guerra y por eso no se le dio la radicación. Luego en 2020 tuvo una causa por tráfico de estupefacientes", explicó la titular de Migraciones. He aquí la otra vertiente de este drama: el narcotráfico en toda su dimensión. No es “panelismo” ni es una serie. Son las calles de Argentina.