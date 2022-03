Caminos posibles para alcanzar la paz

Cuando China fijó su postura contraria a la invasión rusa en Ucrania en un editorial del "New York Times" (es imposible conocer el trasfondo real), el conflicto quedó restringido aún más, a las profundas, grandes y secretas negociaciones entre las tres naciones más poderosas de la Tierra: China, Estados Unidos y Rusia.

En ese contexto, la esperanza para Ucrania es llegar a un acuerdo sobre el alto el fuego con Rusia, que incluya la retirada de las tropas enemigas y el inicio de consultas para recuperar el control sobre de su territorio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, sin dejar de conversar sobre los puntos que llevaron al conflicto.

Ucrania menciona la posibilidad de que China sea el garante del entendimiento general, en honor a la vocación pacifista expresada en toda ocasión por Pekín desde que estalló el conflicto.

Ucrania espera que estos acuerdos incluyan principalmente un alto el fuego, el cese de los ataques, la retirada de las tropas rusas a los límites previos al 23 de febrero de 2022, así como consultas y conversaciones sobre otros temas relativos a la recuperación de los territorios y la devolución del control total a las autoridades de Ucrania sobre el territorio dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente.

Los negociadores ucranianos están preocupados por la construcción de un nuevo sistema de seguridad para Ucrania, y expresaron: “Queremos que esta guerra termine lo antes posible. Que termine con acuerdos únicamente en interés de nuestro país. De que ganamos, no perdemos. Con el hecho de que primero obtengamos un nuevo sistema de seguridad. No hay más tiempo para esperar, para pensar. No hay más tiempo para aplazar esta decisión”.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó que no puede haber concesiones en cuestiones de la independencia, soberanía e integridad territorial, e insistió en la celebración de una cumbre entre los presidentes de los países enfrentados.

“Estamos listos para hablar sobre cualquier cuestión, estamos listos para reunirnos. Estas cuestiones deben abordarse, uno no debe cerrar los ojos ante ellas; el tema del Donbás y el tema de Crimea, y sobre todo el tema del fin de la guerra y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Todo esto debe ser tema de conversación. En primer lugar, conversación entre el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia”, pidió el país invadido.

Ucrania cuenta con la participación activa de China en la formación de un nuevo sistema de seguridad: "Esperamos, en primer lugar, que en un futuro cercano exista una conversación entre el líder de la República Popular China y el presidente de Ucrania, y que China participe de manera muy activa en la configuración del sistema de seguridad para Ucrania y actúe como uno de los garantes de la seguridad”.

China es un actor influyente en el escenario mundial y el mayor socio comercial de Ucrania. Su posición neutral ya obró para evitar una mayor escalada de la guerra, pero el mundo espera que, como uno de los líderes mundiales, desempeñe un papel más importante para poner fin al conflicto cuanto antes.

Por su lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido un activo interlocutor entre las partes en conflicto y mantuvo una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin.

El Kremlin publicó una declaración en la que admitió: "Un profundo intercambio de opiniones sobre la situación en Ucrania, incluso sobre las actuales negociaciones entre representantes rusos y ucranianos”.

China, Francia y la voluntad de diálogo aparecen como los caminos más sólidos para que culmine la guerra. Cuanto antes.