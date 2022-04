Madre de un detenido que murió quemado pide celeridad en la causa

"Solo pido Justicia para que mi hijo descanse en paz. Necesito que haya celeridad en la causa para esclarecer lo que ocurrió”, expresó a El Diario Claudia Morales, mamá de Diego Nahuel Morales, un preso que el 13 de octubre de 2017 murió a causa de las graves quemaduras que sufrió en una celda de aislamiento del Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, en La Botija. “Hace casi cuatro años y medio que espero que descubran quién o quiénes fueron los responsables de su muerte. Voy a llegar hasta el final, porque él solo estaba detenido por una causa por robo y no creo que se haya suicidado, como quisieron plantearlo desde un principio. Él tenía proyectos de vida y anhelaba salir en libertad para poder estar con sus hijos. Me lo arrebataron”, dijo angustiada.

Para los tres primeros días de esta semana, el juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien actualmente está a cargo de la causa, citó a 9 testigos a declarar, pero ninguno se presentó. Consultado por este medio, el magistrado señaló que serán citados nuevamente para el 18, 19 y 20 de abril, y adelantó que en caso de que no comparezcan podría correrle vista a la fiscal de Instrucción 1, María Eugenia Zabala Chacur, para que se expida.

“Desde un principio todo estuvo mal. A mi hijo lo trajeron desde La Botija al Hospital San Luis el 4 de octubre a la siesta, aproximadamente, y a mí recién me avisaron alrededor de las once de la noche. Solo me dijeron que lo habían traído para operarlo, pero no me dijeron de qué o por qué. Cuando llegué a verlo él ya estaba en coma farmacológico. No pude hablar con él. Nunca pude hacerlo, preguntarle qué pasó, porque no tuvo mejoría. Las lesiones que sufrió fueron tan graves que los días que permaneció allí solo fueron de agonía”, recordó entre lágrimas.

Morales tenía 25 años. Sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y tenía afectadas las vías respiratorias. El 21 de septiembre de 2017, tres días antes de que lo sancionaran y lo alojaran en la celda de aislamiento, había recibido una notificación de la Cámara del Crimen 2 de San Luis en el que le confirmaban una condena a cuatro años de cárcel por “Robo calificado por el uso de arma de fuego”, fallo que el Tribunal emitió el 13 de septiembre de ese mismo año en un juicio abreviado.

En comunicación con El Diario, Cristóbal Ibáñez, abogado de Claudia Morales, refirió que su urgencia es que la causa no se dilate por más tiempo. “Esta es la tercera vez que esas personas que fueron citadas a declarar esta semana no comparecen. Entre ellos hay una enfermera, un médico y agentes de la Penitenciaría. A lo largo de este tiempo ha declarado el jefe de guardia, Hugo Scarso, quien era jefe del Servicio Penitenciario en ese entonces, y otros agentes policiales. En la causa también está agregada la historia clínica; solo faltarían las declaraciones de esos nueve testigos que no han comparecido para que se le pueda correr vista a la fiscal y ella determine si encuentra elementos para acusar o no”, explicó.

“Hubo responsabilidades porque una persona no puede fallecer en ese contexto. Los funcionarios policiales deben evitar que eso suceda, es decir que hay distintos tipos de responsabilidades en este hecho puntual”, concluyó el letrado.