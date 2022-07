Juventud, por penales, logró el campeonato en Las Mamis

Las Mamis de Juventud Unida Universitario lograron el Campeonato Apertura de hockey tras vencer en la final y por penales australianos a Causay.

Las chicas del "Bajo", quienes en la fase regular no perdieron nunca, llegaron al Ave Fénix como las grandes candidatas y no defraudaron. A pesar de que no desplegaron el buen juego que las caracteriza, lograron imponer su jerarquía.

La final fue muy pareja; incluso Causay dispuso de las situaciones más claras, pero no supo concretar. Los minutos pasaron y el empate en cero fue lo más justo.

Para rememorar. Las tribunas se poblaron para ver la gran final entre los dos mejores equipos de la temporada.

Los penales australianos definieron el campeonato. Allí Juventud se sustentó en dos de sus pilares: la goleadora Paola "Pachu" Muñoz y la arquera Natalia Sosa, quien desvió dos penales.

Fue un campeonato apasionante y de gran nivel. El 20 de agosto largamos con el Torneo Clausura de Mamis (Lorena Reyes - presidenta de la Federación Sanluiseña de Hockey)

"Estamos muy felices, hicimos un gran campeonato. Lo bueno es que tenemos un lindo grupo y podemos seguir disfrutando del hockey a un nivel muy bueno. Aprovecho para felicitar a las rivales, creo que disputamos una final excelente que pudo ser para cualquiera, pero que finalmente pudimos festejar nosotras", detalló "Pachu" Muñoz, también fundamental en la definición de la semifinal ante Alerces, que tuvo el mismo desenlace.

Casualmente, Alerces culminó en el tercer escalón del podio y Fraternidad quedó cuarto.

Sobra experiencia. Muchas de las "auriazules" jugaron hasta hace poco en el primer nivel.

Gimnasia Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) se quedó con la Copa de Plata al vencer en la final a La Torre, mientras que Las Lechonas de Villa Mercedes fueron terceras y Aviador Origone, cuarto.

Por la Copa de Bronce, el mejor equipo fue Los Arcos, seguido por Rodeo y cerró la tabla Algarrobo.

"Vivimos una linda jornada de hockey, nos acompañó el día. En total se jugaron 15 partidos divididos en las tres copas. Quisimos hacerlo de esta manera para que cada equipo tuviera su competencia y motivación. Se vio un ambiente distendido y de puro deporte. Hicimos algunas actividades extras como clases de zumba y premios especiales. Salió todo muy bien", sintetizó Lorena Reyes, la presidenta de la Federación de Hockey de San Luis.

Siempre protagonistas. Las jugadoras del Causay dejaron todo en cada bocha. No alcanzó.