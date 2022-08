Banco Nación: confirman cómo se hace el traspaso con jubilados

Ya operan 14 nuevas sucursales del Banco de la Nación Argentina (BNA) en toda la provincia a instancias del cambio de agente financiero. Y desde la entidad, confirmaron cómo es la operatoria de traspaso para los jubilados. De acuerdo a lo que explicó el subgerente de Banca de Personas, Martín Rayib, los que se ven alcanzados por la medida son aquellos que eran clientes de las delegaciones Supervielle que absorbió el BNA.

“Hay aproximadamente 16.700 jubilados que pasarán al BNA. El universo de usuarios corresponde a las sucursales de Arizona, Buena Esperanza, Concarán, La Punta, Naschel, la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), Nueva Galia, Quines, San Francisco, Santa Rosa del Conlara, Terrazas del Portezuelo, Unión y Candelaria”, detalló.

Además, aquellos que percibían sus haberes en los locales Supervielle de Justo Daract y Tilisarao, también quedaron en el BNA. Lo cierto es que en este caso el procedimiento fue diverso. En esas localidades, el anterior agente directamente cerró sus sucursales; por su parte el BNA ya contaba con espacios de atención.

En La Toma, Supervielle conservará su edificio, con lo que los jubilados percibirán sus haberes en esa institución.

“Ya pueden retirar sus tarjetas de débito en las sucursales que les corresponde. Armaremos operativos de entrega en horario extendido, según la demanda y de acuerdo a la cantidad de plásticos que haya”, indicó Rayib. “No hay operativo de entrega como en Terrazas”, aclaró.

Jubilados en la capital

El segmento que pasa al Banco Nación (en la ciudad) corresponde a los que cobraban en la Ediro y en Terrazas del Portezuelo: seguirán cobrando en el mismo sitio, pero bajo la bandera del Nación. En el caso de los beneficiarios que concurrían al edificio Supervielle de calle Junín (dependencia que no quedó bajo el BNA), siguen bajo la órbita de esta firma, pero tienen que dirigirse directamente a la casa central (Pringles y Rivadavia).

Ayer se generó una confusa mañana en este sentido. Los clientes Supervielle se toparon con una sucursal ya inexistente en calle Junín. Aseguran que la entidad no les dio ningún tipo de aviso para prever la situación, por ello decenas de personas se agolparon en el local de calle Pringles.

Hubo extensas filas desde las 8 de la mañana. Personal de Seguridad Comunitaria tuvo que recurrir a un operativo. Cabe remarcar que la dificultad era lógica: todo el segmento de usuarios de la ciudad pasó a quedar en una única dependencia.

“Soy de Beazley. Hice todo un sacrificio para venir y me encontré con que el banco no estaba más. No nos habían informado nada”, lamentó Edith Rojo, que aguardaba su ingreso al banco.

“Cuando fui a la calle Junín estaba cerrado. Un hombre de seguridad privada nos informó que había que venir a la casa central. Yo cobro por caja. Llegué a las 9 de la mañana, tengo 76 años y a esta edad tuve que hacer esta fila para cobrar”, apuntó Luisa Ojeda.

“Me enteré porque mi hija me avisó lo que vio en las redes. Estoy operada, no puedo esperar ni pasar malos momentos. Nadie nos dijo nada”, manifestó Dorita Lucero.

El gerente del Sector Público de Supervielle, Carlos Rosales, remarcó que todos los clientes que cobraban en calle Junín deben ir a Rivadavia y Pringles. Destacó que no tienen que sacar turno para recibir atención. “El ingreso es por calle Pringles. Nos vamos a manejar con el funcionamiento normal. Tenemos 8 cajas rápidas y 12 cajeros automáticos. No habrá problemas para atender a los jubilados”, aseguró.

Cómo perciben los haberes

De acuerdo a lo que describió Rayib, el BNA acredita por defecto los haberes. Por ello, en la transición del 16 de agosto, los clientes de las sucursales Supervielle que pasaron al Nación ya cobran en el BNA. Esa cuestión se concreta según el cronograma de Anses. Ayer fue el turno de los documentos terminados en 5, hoy corresponde a los culminados en 6 y así sucesivamente hasta llegar al 9.

Los que ya percibieron su dinero hasta el 12 de agosto pueden continuar con extracciones desde cualquier cajero, incluidos los del BNA. Pero si quisieran que Supervielle transfiera directamente el efectivo al BNA, se tienen que acercar a la sucursal en la que tienen la acreditación y solicitar la operación. Hay un procedimiento estipulado.

“Emitiremos tarjetas de crédito Visa y Mastercard para los jubilados que tenían estos servicios en Supervielle, con iguales o mejores condiciones. Podrán retirarlas en las sucursales en las próximas semanas. Las de débito y crédito van a participar de promociones”, dijo el funcionario bancario.

Según comentó, durante septiembre realizarán promociones exclusivas en la provincia. La primera acción se concretará los días 21 y 22 de septiembre, con un 40% de descuento con un tope de devolución de hasta $3 mil por transacción, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjeta de débito Mastercard, en comercios seleccionados del rubro alimentos.

En Indumentaria, ofrecerán un descuento del 40% y 6 cuotas sin interés con un tope de reintegro de $3 mil por transacción durante el 28 y 29 de septiembre. Además, los beneficios vigentes que ofrece el programa Semana Nación arroja descuentos en diversos comercios abonando con tarjetas de la entidad (para consultas, ingresar en www.bna.com.ar).

El BNA precalificará con préstamos personales y adelantos de haberes a la cartera de jubilados; tendrán acceso a líneas de crédito con las mejores condiciones del mercado. Es importante resaltar que en las sucursales hay personal capacitado para evacuar todas las inquietudes.

Redacción/MGE