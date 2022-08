Comienzan a juzgar al brasilero por el homicidio de Auderut

Llegó el momento. Este lunes, la Cámara del Crimen 2 de San Luis comenzará a juzgar a Gilcimar Vispo Souza, un artesano brasilero acusado de participar de la golpiza mortal que sufrió Matías Auderut el 30 de diciembre de 2018 a metros de la puerta del bar Say No More, ubicado en Constitución y avenida Illia. El 20 de octubre del año pasado, la misma Cámara condenó a 15 años de prisión como coautores de “Homicidio simple” a dos conocidos de Vispo Souza: Federico Zamudio y Fabián Pino.

El 18 de enero de 2019, de cierta manera, el brasilero quedó desvinculado de la causa luego de que el juez subrogante Ariel Parrillis le dictara la falta de mérito. Pero en marzo de 2020, la entonces jueza Penal 3 Virginia Palacios lo procesó con prisión preventiva por considerarlo coautor del asesinato de Auderut, convirtiéndose así en el tercer acusado de haber tenido una intervención directa en el hecho.

La víctima murió cinco días después de la agresión, es decir el 4 de enero de 2019. Estaba internado en el Hospital San Luis por los gravísimos traumatismos que le causaron en la cabeza los golpes que recibió. El altercado se produjo entre un grupo de artesanos y malabaristas, en el que estaban Vispo Souza, Zamudio y Pino, quienes estaban en una mesa del pub. En el episodio también habría participado personal de seguridad del bar y de otro colindante. Por ello, el tribunal que condenó a Zamudio y a Pino, en la sentencia dispuso enviar copia del fallo y de los videos al Juzgado Penal 3 para que se agreguen al expediente en el que se investiga otras posibles responsabilidades.

Luego de que el juez Parrillis le dictara falta de mérito a Vispo Souza, este fue trasladado a Buenos Aires, ya que era requerido por el juez Carlos Bruniard por una causa por "Resistencia y lesiones" en Capital Federal. Luego, con el avance de la instrucción de la causa, la jueza Palacios tuvo fundamento para procesarlo. En ese entonces se desconocía cuál era su paradero luego de haber quedado a disposición de la Justicia de Buenos Aires, por lo que la magistrada ordenó su captura internacional, dado que era una posibilidad que estuviera fuera del país.

A fines de enero de este año, personal del Departamento de Homicidios de San Luis viajó a Buenos Aires y trajo al brasilero de regreso. Estaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, aunque no trascendió por qué causa, y si estaba como procesado o condenado.

Una declaración esperada

“Según declaraciones que el brasilero hizo en sede judicial, los de seguridad los habían incentivado para que le siguieran pegando a Matías o algo por el estilo. Él no está obligado a declarar, pero es importante lo que pueda llegar a decir (en el debate)”, expresó ayer a El Diario Hugo Auderut, padre de la víctima.

Esperanzado, dijo que con el juicio contra Vispo Souza espera que “se termine de establecer quiénes fueron todos los responsables del hecho para tratar de evitar que estas cosas sigan sucediendo”, y resaltó que es primordial “que sigan habiendo políticas públicas para que se eviten este tipo de hechos”.

Redacción/MGE