"La grieta nos lleva a la desesperanza, no nos vamos a dejar quitar la esperanza"

“En este momento la grieta nos lleva a una situación de desesperanza, no nos vamos a dejar quitar la esperanza. Todos los gobernadores estamos preocupados”, sostuvo el jefe de Estado, Alberto Rodríguez Saá, en una entrevista realizada por un programa radial en la mañana del feriado donde San Luis cumple su aniversario 428.

El Gobernador señaló que la grieta solo fomenta la división del pueblo. “Es horroroso, nos hace un daño enorme a los que queremos otra cosa”, sostuvo.

“En las reuniones he expresado mis preocupaciones, yo con la grieta no entro. El Presidente (Alberto Fernández) hará lo que tenga que hacer, mientras a San Luis no lo afecte. Nosotros no estamos en ninguna aventura”, opinó.

El jefe de Estado provincial consideró: “En San Luis nosotros vamos a hacer todo para que mañana sepamos que va a ser mejor que hoy, que tengamos esa certeza”. Y sumó una reflexión en materia económica. “La inflación la generan a propósito por inoperancia o para hacer flexibilización laboral, quitarles el salario a los trabajadores”, manifestó.

Además se refirió a la realidad social y económica del país, que también golpea a San Luis: “Otra preocupación fueron los planes sociales. Yo soy un enamorado del Plan de Inclusión Social, tiene la particularidad de que tiene la cultura del trabajo. La admiración que despertaba era que incluimos muchísima gente que estaba excluida”.

Y en cuanto al PJ dijo que “cada gobernador se hace cargo de lo que dice”.

Rodríguez Saá se posicionó sobre las elecciones del próximo año y argumentó que tienen “el plan A, B, C y D”. “Todos (los postulantes) son pensando en los puntanos, en tranquilidad”, agregó.

Se mostró adepto a las políticas a favor de las mujeres y las disidencias, y los encuentros en la provincia: “Eso es libre, las mujeres deciden, si nos dicen esto o aquello vamos a solucionar los planteos que nos hagan, facilitaremos lo sanitario, la salud, libertad”.