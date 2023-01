Un ciclista recorrió el sur para visibilizar los casos de Guadalupe y Sofía

Nicolás Ruíz nació en Salta pero vive en San Luis hace 40 años y la siente su tierra. Es trabajador gastronómico, padre, abuelo, corredor de maratones, instructor de defensa personal y un ciclista con una meta muy clara: visibilizar los casos de Guadalupe Belén Lucero y Sofía Herrera por todo el país.



Unos días antes de que termine el 2022, Ruíz habló con El Diario para contar su última aventura por la Patagonia argentina. “Este año agarré para el sur, hice toda la Ruta 3. Salí a mediados de octubre de San Luis y me pude reunir con los padres de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en Río Grande”, comentó Nicolás.

“La aventura que hago es por una causa”, dijo convencido antes de relatar su experiencia.



Durante su viaje en bicicleta, que tuvo como destino la tierra del fin del mundo, Ruiz fue visibilizando dos casos que lo conmueven a él y al país. “Yo todos los días cuando entro a pueblos, provincias, ciudades voy comentando los casos de Sofía Herrera, de Río Grande y Guadalupe Lucero, de San Luis”, explicó.



“Por esas criaturas tomé la decisión de ir a Río Grande, a hablar con los padres de Sofía Herrera, estuve en el lugar donde desapareció”, indicó el ciclista y agregó: “Yo lo hago de corazón, me hubiese gustado que esas niñas disfruten todos estos años de la vida”.



“Tratamos de que esas causas no se queden archivadas, que se visibilicen para encontrar dónde están las niñas. Nos puede pasar a todos, es muy doloroso”, dijo con la voz entrecortada, como si lo contara por primera vez.





En una mano, una noticia de un diario sureño que lo entrevistó. En la otra, la foto de Sofía Herrera.



Ruiz tiene sus ideas claras y sus piernas preparadas para pedalear, sin importar las distancias y temperaturas. “Llego a un pueblo y no me quedo ahí más de un día, lo mío es seguir. Por día a veces estoy entre 12 o 13 horas en la bicicleta, unos 150 kilómetros, porque voy cargado", detalló.



“Salí de San Luis y no sabía cuándo iba a llegar”, repitió con la mirada perdida en recuerdos de festejos que no celebró con sus seres queridos. “Cumplí los 63 años en Realicó, La Pampa. La semifinal del Mundial la vi en Río Gallegos y la final la vi en Río Grande con unos choferes”, contó Ruíz y agregó: “El 24 de diciembre lo pasé solo en la ruta y no me importó, voy por algo que es justo”.

De paso. El martes 13 de diciembre arribó a Río Gallegos.

Entre sus cosas para el viaje, no pueden faltar la bandera de San Luis y dos carteles. “Llevo las fotos de ambas, la de Sofía la tengo actualizada, cumplió 18 años. También quiero preguntar si me permiten actualizar la foto de Guadalupe para que la gente vea la fisionomía de ella, cómo puede estar hoy”.



Su bicicleta también llevó elementos para el frío, que le regalaron para apoyar la aventura. "Llevé una carpa que no es apta para la lluvia, entonces me tuve que cuidar mucho. También tengo una bolsa de dormir y una colchoneta que me donó el Ejército y un traje especial para el frío que me dieron de Gendarmería", expresó agradecido.

Cuenta con un traje térmico para el frío.

Mi bicicleta pesaba mucho pero no tuve ningún problema con ella. Volví yo y la bici también, una gran alegría para mí. Nicolás Ruiz.

El hombre agradeció a todas las personas que lo ayudaron a seguir el viaje y relató: "La gente me colaboraba con comida, con efectivo. Me apoyaban mucho. A veces me emocionaba y tenía que llorar solo".

Mi celular se rompió en este viaje, si lo arreglaba no comía. Un hombre en una estación de servicio me regaló un celular. Pude comunicarme con mi familia que se preocupa y con la gente que me iba siguiendo. Nicolás Ruiz.

Nicolás no viajó solo, lo acompañó el cariño de su familia y de muchas personas que siguieron su recorrido hasta su regreso a la provincia. "Para mí lo más lindo es el reencuentro con la familia. Mi hija y mis dos nietas de 3 y 5 años son las que me apoyan y esperan siempre en San Luis. Cuando llegué estaban paradas en la puerta y vinieron corriendo a darme un abrazo", comentó emocionado.



Sobre su próxima aventura, indicó: "En 2023 partiré para el Vaticano, son dos años y medio o tres de viaje. Es un camino largo, pero cuando voy pedaleando me olvido del día, la hora y el frío de la noche", detalló el ciclista, quien celebró poder compartir este Año Nuevo con su familia.



Finalmente, Ruíz aseguró: "Lo que estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo más. Dios quiere y me de vida para seguir visibilizando estos casos".



