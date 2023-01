Nuevas formas para trabajar

La reducción de las horas de trabajo y la organización más flexible del tiempo de labor, como las aplicadas durante la crisis de la COVID-19, sientan las bases para un mejor y más saludable equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que: “Existe una cantidad considerable de evidencia de que las políticas de equilibrio entre la vida profesional y privada proporcionan importantes beneficios a las empresas, sustentando el argumento de que son provechosas tanto para los empleadores como para los empleados”.

Tanto las economías como las empresas y los trabajadores pueden ser los beneficiarios de la nueva organización del tiempo de labor, de acuerdo con el informe “Working Time and Work-Life Balance Around the World (El tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo)”.

El estudio examina dos aspectos principales: primero, las horas de trabajo y la organización del tiempo de labor

—también llamados horarios de trabajo—, y sus efectos sobre el rendimiento de las empresas. Y, segundo, el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las personas.

Es el primer estudio de la OIT que aborda el equilibrio entre la vida profesional y personal e incluye una serie de nuevas estadísticas sobre las horas de trabajo, tanto antes como durante la crisis del coronavirus.

Una parte sustancial de la fuerza de trabajo mundial trabaja un número mayor o menor de horas respecto a la jornada laboral estándar de ocho horas diarias y 40 horas semanales.

Más de una tercera parte de todos los trabajadores realiza más de 48 horas por semana, mientras que una quinta parte de la fuerza de trabajo tiene un horario de labor reducido (a tiempo parcial) o trabaja menos de 35 horas semanales.

Los trabajadores de la economía informal tienen mayores probabilidades de tener jornadas laborales más largas o más cortas.

El informe analiza diferentes organizaciones del tiempo de trabajo y sus efectos sobre el equilibrio entre la vida profesional y privada, como los sistemas de trabajo por turnos, por pedido, horarios comprimidos y horas anuales promedio.

Los beneficios de algunas de las modalidades flexibles, como una mejor vida familiar, pueden estar acompañados por costos como: mayores desequilibrios de género y riesgos para la salud.

El estudio analizó las medidas adoptadas, por los gobiernos y los empleadores, como respuesta a la pandemia para ayudar a que las empresas siguieran operando, y que los trabajadores no perdieran su empleo.

Y constató que la reducción de las horas de trabajo de una mayor proporción de trabajadores contribuyó a prevenir pérdidas de empleo.

Evidencia cambios a largo plazo, y asienta que “la implementación a gran escala del teletrabajo en casi todas las partes del mundo, donde era posible hacerlo, cambió la naturaleza del empleo y probablemente lo hará más en un futuro previsible”.

Las medidas adoptadas durante la crisis de la pandemia aportaron nuevas y contundentes pruebas de que ofrecer a los trabajadores más flexibilidad en cómo, dónde y cuándo trabajan puede dar resultados positivos tanto para ellos como para las empresas, por ejemplo, mejorando la productividad.