La cruda realidad de las cárceles de la Nación

El artículo 18 de la Constitución Nacional señala con absoluta precisión, entre otras muchas consideraciones, que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice…”. Son muchos los reparos que los ciudadanos expresan acerca del cumplimiento de esta prescripción. Y los mismos son manifestados de los más diversos modos.

Esto anunciaba en el mes de diciembre la agencia oficial Télam. “…Los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida de un boliche en la localidad balnearia bonaerense de Villa Gesell, serán juzgados desde el próximo lunes en la ciudad de Dolores, en un proceso que se desarrollará en plena feria judicial, que incluirá cerca de ciento cincuenta testigos y en el que se prevé la presencia de los imputados a lo largo de cada una de las audiencias…”.Hasta esta instancia el proceso ha transcurrido con normalidad, y parecen prosperar todas las garantías que los acusados merecen en cualquier proceso judicial serio y respetuoso de la ley. Se trata de un episodio brutal que conmueve a la sociedad argentina y que ha merecido un repudio unánime manifestado con las más variadas expresiones. Las redes sociales son el epicentro del pensamiento de distintos sectores de la población que se manifiestan verdaderamente conmovidos. Como siempre sucede, algunos son más racionales, y más pertinentes que otros. Todos encuentran espacio en las redes. Dentro de esa variedad aparecen ciertas sentencias por lo menos discutibles.

Los pedidos de justicia y las exigencias de condenas firmes inundan los espacios digitales y los medios de comunicación. Hay algunas propuestas particulares que vale la pena analizar. Algunos proponen que bastaría dejar unos días en la cárcel a los acusados, en medio de otros presos, en total hacinamiento, para que la acción de estos últimos les sirva de escarmiento. Quedan encerrados una serie de supuestos que en algunos casos de modo sugerido y en otros con todas las letras refieren a castigos físicos, a acciones denigrantes y a las más incalificables bajezas. Y no se trata de aisladas ocurrencias, la proliferación en las cárceles de las acciones mencionadas es una apreciación compartida por muchos ciudadanos, abiertamente descripta por exconvictos, y reflejada por talentosos artistas en distintas oportunidades. Valga como simple ejemplo, la reciente serie “El marginal”, que fue vista y comentada por una nutrida audiencia. Incluso fue calificada de fuerte y de violenta, pero muy pocos se atrevieron a afirmar que lo expuesto no estaba bastante emparentado con la más cruda realidad.

O sea, hay una idea generalizada de que suceden en el ámbito carcelario hechos aberrantes. Que, notoriamente, el mandato constitucional no se cumple desde hace muchos años. No se trata de uno u otro gobierno. Obviamente que proponer que pase por allí la condena de actos delictivos es impropio e inadmisible. Quienes fueran hallados culpables, sea cual fuere el delito, deben contar con todas las garantías de defensa. Y una vez condenados, cumplir su condena de un modo obligatorio. El imperio de la Justicia los ubica en ese lugar. Por lo tanto, no deben quedar sometidos a maltrato alguno, ni de las autoridades, ni de otros presos.

Deben prosperar acciones concretas de los gobiernos para resguardar la seguridad en el sistema penitenciario. No se pueden tolerar excepciones, ni reparos. Hay despropósitos que no se deben naturalizar. Las condenas deben ser las establecidas en el Código Penal. Incluso, están previstos los mecanismos si la voluntad es endurecerlas. Se debe terminar con el hacinamiento, y se deben dictar las leyes y tomar las medidas necesarias para cambiar la realidad en las cárceles. Y no se trata de edulcorar informaciones para que resulten menos impactantes, hay que resolver los problemas. De otro modo, es muy dudoso si “será justicia”.