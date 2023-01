Julián Gómez: "Voy a dejar la vida por estos colores que tanto amo"

Julián Gómez está de vuelta en casa. El central, de 20 años, después de nueve años regresa a Juventud: el club que lo vio nacer. Firmó por tres temporadas para ser parte del plantel profesional que jugará el Federal A de AFA.

A los 11 años Boca lo vio en un torneo en Estancia Grande, y se lo llevó. Pasó muchas temporadas en el "Xeneize", tuvo un paso por Deportivo Riestra, pero siempre se vuelve al primer amor. El Juve lo espera con los brazos abiertos.

Este defensor central, que también puede desempeñarse como volante central, con su 1,89 metro le dará mucha seguridad en el juego aéreo, pero a pesar de su estatura, Juli es un jugador que tiene buen pie y siempre le gusta salir jugando. Esa jerarquía fue la que vieron los entrenadores de Boca que se lo llevaron; y ese talento es el que sedujo a Martín Astudillo para repatriarlo.

No sé si era el momento para volver, lo que sé es que estoy con muchas ganas y voy a dar todo por Juventud". Julián Gómez, defensor de Juventud.

"Lo que más me sedujo de esta chance es que es el club al que siempre quise volver, no sé si es el momento, pero sí es el lugar que yo necesito para sentirme bien y estar cerca de mi familia. Todo ese combo fue clave para volver a Juventud, que me volvió a abrir las puertas", dijo Julián.

Ese nene de 11 años que llegó con el bolso lleno de ilusiones a Boca, ya es un hombre. Se la bancó dentro de la cancha y lejos de la familia. La distancia le hizo forjar su personalidad. Y ahora, con 9 años más, llega para aportar toda su experiencia afista. Y ese aporte se lo dará al club que lo formó.

Desde muy chiquito empezó el romance con el fútbol y con Juventud. Su papá Darío jugaba, y cuando Juli tenía dos años ya iba a la cancha, y tres años más tarde ya jugaba para el club. Ahora podrá disfrutar de esas milanesas con puré que tanto extrañaba, y tendrá tiempo para tomar mate con la familia, dos cosas que añoraba y mucho.

Llego con la expectativa muy alta. Ojalá que podamos hacer un buen campeonato y ascender a la Primera Nacional". Julián Gómez, defensor de Juventud.

La ilusión es muy grande. No ve la hora que llegue el 20 de enero, fecha que comienza la pretemporada, para ponerse los cortos y entrenar. "Tengo mucha ansiedad. Después de mucho tiempo fuera de la provincia, tener la chance de jugar en el equipo que te inició en este deporte es mágico. Ojalá pueda devolverle toda la confianza depositada en mí", aseguró.

Le puede aportar salida por abajo. Es un jugador versátil. Su posición habitual es de marcador central, pero si tiene que adelantarse unos metros en la cancha, no le disgusta. Es fuerte en el juego aéreo. Es veloz para salir a cortar a los laterales. Tiene presencia y hasta puede aportar gol. A todo esto hay que sumarle la juventud y las ganas que tiene, un combo bastante interesante que suele dar buenos dividendos.

"Llego con una expectativa muy alta. Por lo que es el club, por lo que me genera, por lo que siento por la institución que quiero que esté lo más alto posible, y hoy eso significa ascender a la Primera Nacional. Voy a dejar la vida por estos colores que tanto amo y hacer lo mejor para Juventud que se merece ser feliz y festejar", aseveró.

Habla y no puede disimular su amor por Juventud. Es jugador e hincha. Arriba en un momento donde hay un cuerpo técnico nuevo (se fue Alexis Matteo y llegó Martín Astudillo). Y si bien es cierto no habló con el nuevo DT, dice que lo conoce, y eso es un gran plus.

Cuando jugó ese torneo en Estancia Grande con Juventud, se le cumplió el sueño de llegar a Boca. Nueve años más tarde, se le cumple el sueño de volver a Juventud. Con tan solo 20 años, Julián le aportará frescura a la última línea. No viene para hacer experiencia. Viene para jugar.