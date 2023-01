"No entiendo por qué el asesino de mi hermana sigue suelto"

Consternado, triste, dolido, con impotencia, pero con fuerzas para pedir justicia". De esa manera Sergio Yacanto transita el duelo por la muerte de su hermana Ana María, quien falleció luego de ser embestida en la ruta 3 norte junto a su hija por Jhasmani Huallpa Copa, de 34 años, quien está libre a pesar de haber estado ebrio al momento del accidente y de que las pericias desmintieron su versión de los hechos.

Tras cumplirse una semana del luctuoso suceso, Sergio mantuvo una comunicación con El Diario y narró que transitan días "de angustia y bronca" al saber que Huallpa Copa "hace su vida como cualquier ciudadano que no hizo nada, y desde la Justicia ni siquiera le retuvieron el carnet".

Contó que en los últimos días mantuvieron un breve encuentro con integrantes de la Fiscalía de Instrucción 4, donde llevan adelante la investigación de la causa, aunque aseguró que "nadie supo dar respuesta" de "por qué" el conductor, que manejaba con 2,07 gramos de alcohol por litro de sangre, sigue libre.

"Solo nos dijeron que faltaban pericias para hacer y que lo notificaron a Huallpa Copa para que no pueda salir del país. Este tipo que mató a mi hermana es de Bolivia, por lo tanto, ¿quién me garantiza que no va a ir a resguardarse a otro lado?", se quejó.

Durante la semana, este medio pudo acceder a una de las pericias mecánicas y de planimetría que realizó la Dirección General de Accidentología Vial a la Volkswagen Suran que atropelló a la mujer y a la niña, y que revelaron que nada sucedió como el automovilista relató, sino que el neumático “posiblemente estaba desinflado, lo que provocó que después del impacto se destalonara y la rueda quedara en llanta”. Es decir, que al momento del choque la rueda estaba en óptimas condiciones y que solamente le faltaba aire. Esto daría a suponer que quien no estaba en condiciones quizás era él, que manejaba con cuatro veces más de alcohol en sangre que lo permitido y "no se le explotó la rueda" tal como dijo.

Fuentes ligadas al caso comunicaron que el rodado fue trasladado en las últimas horas hasta el depósito judicial de la ciudad capital y, según pudo saber El Diario, allí será sometido a una nueva pericia mecánica, aunque esta vez la hará un perito del Poder Judicial.

"Más allá de estas pericias, tenemos a nuestra disposición tres testigos claves, que según entiendo ya dieron su versión ante la Policía. Incluso al momento del choque dos de esas personas se contactaron conmigo para avisarme en el momento que sucedió el hecho. Mi hermana justamente había educado a la nena para actuar en esos casos y la chiquita pudo desbloquear el celular", agregó Yacanto.

A su vez, contó que esos testigos coinciden en que Huallpa Copa fue directo contra su hermana “y no como dijo él, que se le reventó la rueda. No fue así, todos dicen que el auto venía zigzagueando de metros atrás. Es un inconsciente total, iba con toda su familia también, incluso niños".

Con el fin de agilizar los procesos judiciales, Yancanto adelantó que en los próximos días designarán a un asesor legal para presentarse como particular damnificado en la causa.

Sergio reveló que su hermana Ana María era madre soltera, por lo que su familia estaba conformada solo por ella y su hija.

La niña tiene 6 años y está bajo la guarda de su tío, su familiar más directo, quien afirmó que junto a su esposa se encargarán de llevar adelante su tenencia.

Contó que la pequeña se encuentra con contención psicológica y con secuelas por lo sucedido. “Vamos por la calle y relaciona el color del vehículo que la chocó junto a su madre con otros que van pasando. Todo esto es una locura, dejaron a una niña sin mamá. Yo con todo el amor del mundo me hago cargo de ella, ahora estamos esperando que la jueza la deje a mi cargo”.

Finalmente, Yacanto pidió el apoyo de todos para que “se haga justicia y pronto el conductor pueda estar preso. Necesitamos de la colaboración de todos para que estas cosas no pasen más”, concluyó.