El momento de presentar las mejores propuestas

La realidad parece señalar con claridad que ha llegado el momento de exigirle racionalidad a la oferta política. Es hora de que las responsabilidades públicas incluyan una precisa interpretación de la indignación y la ira, y una adecuada respuesta en la formulación de políticas públicas acordes a la oportunidad. Ese enojo reconoce un origen y tiene características particulares. La demanda no es nueva y ha sido metódicamente descripta y explicada por numerosos estudiosos de las ciencias sociales. Cabe valerse de la investigación sociológica de Francois Dubet, expuesta en la publicación “La época de las pasiones tristes”, editada por Siglo Veintiuno Editores. “…No conviene condenar la indignación como tal, sino interrogarse sobre sus relaciones con la acción, programas políticos, estrategias capaces de actuar sobre los problemas que han suscitado indignación. En caso contrario, no llega a ninguna parte; se convierte en una ira sin objeto, a veces en una postura, una energía que se agota sin influir sobre las causas que llevaron a indignarse. La cuestión no es nueva. Max Weber la había formulado en la oposición entre la ‘ética de la convicción’ y la ‘ética de la responsabilidad’… Con la ética de la responsabilidad, se acepta actuar en condiciones impuestas, en el mundo tal como es. Es lo que llamamos política: es preciso que la indignación genere un programa político, un movimiento sindical, una organización, un conjunto de prácticas individuales y colectivas capaces de transformar, aun tímidamente, la vida social…”.

Vamos a restringir el análisis a la política, a la necesidad de un programa político, a la vigencia de los partidos políticos. A efectos de evitar controversias respecto de ciertas cuestiones, es pertinente recordar que la Constitución Nacional restringe la obtención de cargos públicos electorales a la acción de los partidos políticos. Dice en su artículo 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas…”. Claramente, entonces, más allá de consideraciones interesadas y de interpretaciones coyunturales, hay un mandato constitucional vigente. Y hay, desde los partidos, una intransferible obligación de dar respuestas adecuadas a los desafíos que la realidad plantea a los ciudadanos. No se debe hacer política en el vacío o en un mundo irreal solo de ideas trascendentes. Las estrategias deben proyectar el futuro, pero no pueden desconocer el presente. Hay que percibir y reconocer la realidad. Hubo que atender la pandemia. Hay que atender, de un modo cierto y concreto, esta difícil etapa de enojo y frustración. Hay que encauzar la ira y la indignación con respuestas eficaces. Es el momento de los hombres prudentes, ubicados y con ideas claras. Hay que proponer y debatir. Hay que escuchar, entender y responder. La política del vuelo corto y la descalificación no tiene destino y condena a la sociedad a un regodeo entre el individualismo y el fracaso. No alcanza con la pretensión de despedazar permanentemente al otro. Hay que obrar con grandeza, con generosidad, con altura y con conductas acordes a los tiempos.

La fecha está marcada: el 11 de junio el pueblo de la provincia de San Luis se expresará, como siempre lo ha hecho, con la más absoluta libertad. Hay tiempo más que suficiente para manifestar la voluntad de ejercer dignamente los diferentes cargos en juego, para mostrar antecedentes, para elaborar y difundir propuestas superadoras.

La presentación del último viernes de parte del partido que gobierna la provincia de su postulante, de sus antecedentes y de los fundamentos para tal propuesta parecen encaminarse por la mejor ruta de la calidad democrática que la sociedad de San Luis exige y merece.