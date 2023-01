Una tatuadora mercedina, en las páginas de una revista internacional

Bárbara Albornoz es oriunda de Villa Mercedes, tatuadora desde 2017 y hace dos años se dedica al estilo fine line (líneas finas) y whip shading, que es una técnica de puntillismo. Con un pulso que la destaca, la revista internacional DGN Magazine Tattoo, que tiene sedes en diferentes países y combina el arte del tatuaje contemporáneo con un diseño gráfico vanguardista, la convocó para participar en un certamen que elige a los mejores para aparecer en sus páginas. No solo resultó ganadora del tercer lugar en su categoría, sino que también la convocaron para ser parte de la próxima edición.

“He participado en varias convenciones, pero en esta oportunidad me contactaron para un concurso. Un día estaba en Instagram y veo que me llega una notificación de DGN, y me sorprendí, creía que era un spam o que me querían sacar el perfil. Entonces empecé a preguntarle a colegas, a mandarles capturas del mensaje para ver si de verdad era la cuenta oficial y todos me dijeron que sí. Tardé un día entero en contestar porque no lo podía asimilar”, expresó muy conmovida.

Para ella, la publicación es mucho más que una simple revista. Muy emocionada, contó que la admira y la sigue desde pequeña junto a su hermana melliza, quien también se dedica al rubro y es quien la inició en este camino.

El desafío se disputó entre más de cien artistas provenientes de todo el mundo, con diferentes estilos. El jurado estuvo compuesto por tatuadores que tienen prestigio cosmopolita.

Además, la artista contó que el ambiente del tattoo es muy masculino, por lo que hace muy poco la empezaron a reconocer y felicitar sus pares.

Arrancó con un estilo tradicional, pero en el estudio donde trabajaba en ese momento, le pidieron hacer un tatuaje de línea fina, primero no quería porque es bastante complejo y lo más difícil de manipular en el rubro. “Trabajé muchísimo mi pulso para lograr los trabajos que hoy hago. Mediante el cambio de hábitos, transformaciones personales muy profundas, generé una constancia en muchos aspectos no solo para tatuar, sino también para la vida misma. Tomé muchas decisiones, modifiqué hasta mis círculos sociales. Desde ahí me empezaron a pasar muchas cosas buenas”, manifestó.

La mercedina fue reconocida frente a personas muy talentosas que le destacaron algunas particularidades como ser la única mujer en San Luis en hacer fine line.

Bárbara reside en Italia desde hace seis años con su melliza, que también está desarrollándose como artista.

“Mi plan es ir y venir para poder continuar en San Luis, pero también estar acá y participar de convenciones como la de Verona a la que pudimos ir y llegamos a ser finalistas”, expresó. Y agregó sobre su logro: “Ya con que muchos artistas que admiramos hayan visto nuestro arte, nos hace muy felices”.

Redacción / NTV