La amiga de los adioses y del despojo

Aparece con claridad en el nuevo disco de Lorena Astudillo, “Peregrina”, la idea de ir de un lugar a otro, de viajar de manera constante. El octavo álbum de la cantante porteña la muestra como una intérprete expresiva y como una compositora fina, con la mirada fija sobre un concepto que se desarrolló antes de sentarse a escribir.

En ocho canciones que Lorena les dio a cinco arregladoras para que marquen su impronta quedaron asentados muchos de los pensamientos de la cantante, docente y también psicóloga: el despojo sin pesadumbre y el eterno caminar hacia nuevos horizontes, aunque también el recuerdo y las ausencias, sentimientos que al parecer van en sentido contrario del eje del disco, aunque que en algún punto confluyen. Porque a veces los extremos se tocan.

—Tu nuevo disco se llama “Peregrina” y da una idea de constante movimiento. ¿Es así tu carrera?

—Es una certidumbre de supervivencia, no me quedo quieta porque me inquieta la quietud. Tengo un problema con la quietud, no estoy cómoda con ella. Hace poco cayó en mis manos un libro de Estanislao Bardarch que comparaba el cerebro entre la sociedad moderna y la primitiva, y decía que el cerebro en sí no cambió, lo que cambió fueron las relaciones.

—En una de las letras decís que sos amiga de los adioses, como si no te costara desprenderte de las cosas...

—Soy muy realista, muy cerebral; para mí es más fácil decir adiós que quedarme en un lugar. La riqueza en el adiós me hizo amiga de las preguntas.

—¿Está relacionado con el inconformismo?

—Puede ser, nunca me quedo conforme con lo que consigo. Tengo mis cinco minutos de alegría, pero el desafío del artista es tolerar la angustia, el vacío existencial. En el caso de la música me es más fácil desprenderme de algo que tiene una irradiación. La pérdida de un objeto material significa poco para mí.

—¿Cómo fue la elección de las mujeres que te acompañan en el disco?

—Con el tiempo me di cuenta que todas tenían que ver con la canción que habíamos elegido para ellas. Hay muchos ejemplos muy bonitos, pero creo que le encontré a cada una una fusión especial, y eso pasó porque las conozco a todas, sé cómo trabajan y qué pueden aportar. “Jaqueline de los recuerdos”, por caso, está dedicada a Jaqueline Boyer y Ligia Piro, quien canta en ese tema, la conoció porque iba a su casa de chiquita acompañada por su madre, Susana Rinaldi. Pero la elección definitiva siempre estuvo relacionado con lo emocional, con la aptitud musical para cada canción.

—”Te veré en mis sueños” es otra canción de tu disco que habla de una despedida, le habla a alguien que no está...

—Es una canción muy especial para mí porque nació por una despedida, pero también por un regreso. No quisiera develar mucho de la historia, ni a quién está dedicada, pero se refiere a alguien que llega a los sueños y no se puede ver de otra manera, de lo traumática que es esa vivencia. De todos modos es una canción que ya tiene su camino hecho.

—¿Cómo viene el verano?

—Con mucho descanso, me llamaron para hacer algunas cosas, pero prefiero hacer al revés que el resto de los artistas. Yo no pongo mucha energía para que me convoquen de los festivales de verano. Tengo algunas presentaciones, pero la mayor parte del tiempo la voy a pasar con mi familia en una casa de campo, preparando los talleres que tengo que dictar en marzo, porque otras de mis facetas es el trabajo docente.

—Justamente gracias a eso estuviste dando unos talleres en San Juan, ¿cómo te llevás con la música cuyana?

—La amo. La admiro y no puedo creer que el resto del país no la hayan conocido como se debe. Pero creo que es un mal de todas las regiones. Hay lugares muy visibles como Salta y Santiago del Estero y otros que no lo son tanto. Descubrí en Cuyo compositores impresionantes que me hacen preguntar ¿cómo son capaces de tanta hermosura?

—Sin embargo a San Luis no viniste a tocar nunca...

—Fui a Merlo un par de veces a visitar y a conocer, de turismo, y me encontré con la poesía de Antonio Esteban Agüero, un autor impresionante. Y descubrí que hay que apostar, hay que irradiarse de todo ese arte que hay en esos lugares para poder andar porque si no nace de la raíz no tiene futuro. La autoestima es el agua que riega las raíces de los pueblos.