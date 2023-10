Una semana de espectáculos entre cumpleaños y festejos compartidos

DESTACADOS

JUEVES

Espera del cumpleaños

En el mes aniversario del Casino New York y para empezar el fin de semana extralargo, “Los Vagabundos” viajan en el tiempo a través de las canciones inolvidables. El show, gratuito, comienza a las 21 en el coqueto espacio de Pedernera y Rivadavia.

JUEVES

Un exitoso suelto

Con más de 14 millones de seguidores, Wali Iturriaga es uno de los humoristas del momento gracias a su personaje “La Jenny”. Para reafirmar su poder de convocatoria, en San Luis realizará dos funciones en el Cine Teatro: la primera a las 21, con entradas agotadas, y la segunda, a las 23, con entradas a partir de los 5.000 pesos, que se pueden comprar por Passline.

OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Los ángeles de Charlie

Casa Mollo corta la semana con el recital de “La Charly's Band”, el grupo liderado por Charly Quiroga que mostrará un repertorio propio e interesante. Será a las 22, con entrada gratuita.

Mi región cantada

La semana en All Right se corta a puro folclore con “Dos Para Cuyo”, una dupla con mucha frescura y juventud que no se olvida de las tradiciones. El show será a las 22, con entrada gratuita.

JUEVES

Melodía desencadenada

Todo el romanticismo que puede tener una cantante se lo lleva Mariela Herrera, una solista que siente la música con todo el corazón. Su encuentro con el público se vivirá en Casa Mollo, cuando se presente a las 22 con entrada gratuita.

VIERNES

El poder de la palabra

Alan Sutton entendió que sus escritos podían tener otro giro y les puso música. Así creó el repertorio que comparte con la banda “Las Criaturitas de la Ansiedad”. Juntos, vendrán a San Luis para presentar “Algo tiene que cambiar”, su último disco. El concierto será a las 21, en Comuna, con entradas a 4.000 pesos.

Con el as bajo la manga

Por primera vez en Merlo, Agustín Saitta llega con su espectáculo de magia “Precuela de una ilusión”, un espectáculo que desafía la lógica. Para vivir la experiencia, el público deberá asistir a las 21 a la sala Amigxs de Merlo. La entrada general cuesta 4.000 pesos.

Muchachos conocidos

“Dale Q Va” vuelve a Villa Mercedes con su repertorio extenso para bailar toda la noche. Se reunirán con sus seguidores más fiesteros en el espacio Mitre y las entradas anticipadas se pueden conseguir a 3.000 pesos.

Algo para decir

Con un recorrido nutrido en los pubs de Villa Mercedes, “Los Juglares” recalan en el Boliche Don Miranda. El cuarteto muestra su propuesta delicada y latinoamericana a partir de las 21:30 en el mítico bar de la Calle Angosta.

Con los nervios de punta

El festival Merlo Sangriento promete dar escalofríos a todos los que visiten la Casa del Poeta durante el fin de semana. Hasta el domingo, proyecciones, concursos, bandas en vivo y cosplays, entre otras actividades, mantendrán ocupados a los fanáticos del cine de terror. Comienza a las 16, con entrada gratuita.

Tributos de todos los colores

Led Zeppelin, Los Redondos y Guns and Roses tienen sus homenajes nacionales gracias a Black Dog, La Yugular y Six Feet Under, las bandas tributo que tendrán su noche en el salón Las Palmeras. Para aportar originalidad, también estará La Rola Rocanrol, con sus canciones propias. Las entradas cuestan 2.000 pesos, por Eventbrite.

Limonada de fin de semana

Los ritmos latinoamericanos se fusionan en Sabor a Limón y Otras Hierbas, el cuarteto que se formó este año y ya transitó por varios bares de la ciudad. El fin de semana lo comienza en Casa Mollo para celebrar el cumpleaños de la cantante. A las 22, con entrada gratuita.

Amigo de lo extraño

Cerca de la medianoche, Rosario estará más cerca que nunca gracias a la llegada de Franz Cox, artista que llega con canciones como “Butacas del fondo de un cine abandonado”. El recital será en Say no More y la entrada es gratuita.

La belleza en la voz

Cuecas, valses y canciones varias conforman el repertorio de Vocal Amun, el grupo vocal femenino de Villa Mercedes que encanta con sus interpretaciones al unísono. Quienes deseen conocerlas podrán asistir al espacio Mandala, a las 22, con reservas.

SÁBADO

Fin de fiesta

Con canciones melancólicas que invitan a romper con los sentimientos en el pogo, Mal Momento llega al salón Las Palmeras. El recital de la banda de punk liderada por Hermann comenzará a las 23:30 y las entradas cuestan 2.500 pesos.

Celebración comunitaria

El espacio Comuna cumple dos años y lo festeja con la gente que concurre y tendrán varias opciones para disfrutar, entre ellas, los shows en vivo de Sabor Canela y Orozco-Barrientos. Comienza a las 16, con entrada a colaboración hasta las 21.

El muchacho de los ojos claros

Habitué de Merlo, Eze Pedraza vuelve a la localidad para cantarles a las madres previo a su día. Con canciones románticas y latinas, el finalista de la edición 2021 de “La voz Argentina” sabe cómo conquistar y mantener el clima en cada concierto. Será a las 22, con entradas a 4.000 pesos por Passline.

Lo que dice la mamá

Previo al Día de la Madre, la sala La Oveja Negra de Villa Mercedes invita a las familias a ver “Ay mamá qué herida: Cómo dice mamá/ay mamá”, dos obras rosarinas de Griselda Centini dirigidas por Gustavo Medaglia, que mezcla el humor con lo irónico y lo simple. Será a las 20, con entradas a 2.500 pesos en taquilla.

Infinitos caminos

La compañía Flora de Merlo llega a Portal 271 con su obra de danza-teatro “Eterno ciclo de un caminar”, donde diez bailarines transitan un camino circular por la existencia humana. La función será a las 21.

Fashionistas y malambistas

Una mezcla poco usual pero interesante se verá en el estadio Ave Fénix. Por un lado, el megadesfile International Fashion Fest, con las mejores modelos que mostrarán todo lo que viene para la temporada primavera-verano, y por el otro, el increíble show de Malevo, el grupo de malambo que conquista el mundo. Será a las 21 y las entradas cuestan 7.000 y 10.000 pesos.

Nosotros, argentinos

Luego de llevar el folclore a Europa, la compañía Danzantes, el grupo Terranova y otros amigos artistas llegan al teatro “Jorge A. Laffué” para la Noche Argenta, una gala que mostrará lo mejor que llevaron al otro continente. La función será a las 20:30 y las entradas se consiguen en taquilla a 2.000 pesos.

Edición especial

Una nueva edición de la Antropeña se hará en el Boliche Don Miranda, con Rioquinteños como anfitriones de Lucas Cáceres y Gauderios. Una peña para recordar, escuchar y bailar. A partir de las 22.

Sobre las risas y los besos

Una azafata, una docente y una predicadora del futuro se besan, se ríen y se desean en “Humor de besos”, la obra de Keko Barros que busca la complicidad con el público y tiene como invitada a la actriz Paula Santiago. La función será a las 21:30 en Casa Azul. La entrada es al sobre.

Dos guitarras y una canción

Franz Cox y Guille Mazzola hacen música por separado y en solitario. Juntos, organizaron una visita a la taberna La Proa para conocer al público villamercedino. La cita es a las 21, con entrada a colaboración.

Se avivan las llamas

Pablo del Fuego llega al escenario de Casa Mollo con su peculiar forma de ser y cantar. El artista mostrará sus sentimientos y canciones propias con letras amorosas a las 22, con entrada gratuita.

Con aroma de mujer

Flavia Calderón, Isabel Alisegui y Maju Rodríguez le dan la bienvenida a la tercera edición de Mujeres que Cantan, el ciclo musical que reúne a las artistas más reconocidas de la provincia. El encuentro será en el espacio Mandala de Villa Mercedes a las 22, con entradas a 1.200 pesos.

De la mesa redonda

Una noche engalanada se vivirá en la peña Madre Tierra de Villa Mercedes con la presencia de Los Caballeros del Folklore, que llevarán su música para deleitar a todos. La peña comienza a las 22.

DOMINGO

Maternidad conjugada

Para pasar un Día de la Madre diferente, la sala La Oveja Negra de Villa Mercedes sumó una nueva función de “Ay mamá qué herida: Cómo dice mamá/ay mamá”, dos obras rosarinas de Griselda Centini dirigidas por Gustavo Medaglia, que mezcla el humor con lo irónico y lo simple. Será a las 20 con entradas a 2.500 pesos en taquilla.

El campo en pleno centro

Las aventuras de la vaca Lola, el caballo Percherón y todos los amigos de La Granja presentarán su espectáculo “El gran comienzo” en el club Pringles. Los más chiquitos de la familia disfrutarán a partir de las 15 las mejores canciones infantiles. Las entradas cuestan 1.500 pesos.

El edificio encendido

Todo lo que le puede pasar a un grupo de bomberos (y más) se vive en “REC”, una de las obras maestras del cine de terror español que se proyectará en el ciclo “Motorcine” en Comuna. La función será a las 20 con entrada gratuita y un pase al susto asegurado.

Ilusión en la carpa

El mago del momento, Leo Funes, visitará la carpa de La Contenta en Comuna para divertir a las madres en su día que lleguen hasta el espacio de la zona sur junto con sus familias. La función de su espectáculo “Puede fallar” será a las 18 con entrada al sombrero.