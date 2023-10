Crean indumentaria para animales reutilizando la ropa de sus dueños

El amor por los animales de Analía López y su compañera Martha Suárez las llevó a crear Canela, un emprendimiento dedicado a la confección de indumentaria y accesorios para perros y gatos. Juntas promueven el cuidado del medio ambiente y crean las prendas con la ropa de los dueños de las mascotas.

“Desde hace tiempo empecé a rescatar animalitos de la calle y actualmente tengo diez perritos que están conmigo todo el tiempo y son parte de la familia. Uno de esos años, por el frío, se me ocurrió abrigarlos y después pensé que era una buena idea vender mis productos o ayudar a la gente para que pueda tener el suyo”, explicó López.

Hace dos años abrieron el local, que está ubicado en Potosí al 400, donde también venden alimento balanceado y en un rincón tienen el taller con su máquina, los moldes, las tijeras y los alfileres con los que preparan los diseños.

“Las personas nos traen las remeras o los pedazos de tela y les hacemos lo que nos piden, ya sea una capa, un buzo, una camisita y todo es reciclado. Lo único que nos tienen que abonar es la mano de obra, porque al resto lo traen ellos”, sostuvo.

Analía aseguró que, al igual que Martha, cuenta con el apoyo de su familia y que sus hijos la ayudan y hasta le acercan mates cuando está por varias horas sentada en la máquina de coser para confeccionar nuevos modelos.

Para la confección, utilizan la ropa de las personas, y únicamente cobran la mano de obra.

Pero eso no es todo, también recibieron apoyo de la Secretaría de la Mujer, a través de un subsidio, para que su emprendimiento crezca y juntas puedan lograr la independencia económica.

“A veces abandono un poco mi casa por estar trabajando tanto, pero lo hago con tanto amor que las horas pasan. Me encanta hacer esto y me dan más ganas de seguir cuando veo a los perritos y los gatitos con mi ropa. Eso me llena de satisfacción”, indicó con alegría.

Destacó que, su compañera Martha también es un pilar fundamental para sostener la tienda, ya que es quien la ayuda a descoser, a sacar los cierres y los botones de la ropa que los clientes dejan.

“Queremos seguir creciendo y que todo San Luis nos conozca. Lo que más llama la atención es que sea una propuesta sustentable, y es algo que queremos sostener en el tiempo”, manifestó.

Remarcó que ya están trabajando en un sueño que no sale de sus mentes y que quieren cumplir; que es el de organizar un desfile de moda, pero que únicamente sea para que las mascotas puedan hacer las pasadas con sus creaciones.

“Hemos tenido muy buena respuesta de la gente y, sobre todo, por el tema de darle un nuevo uso a la indumentaria. La verdad es que no siempre está el dinero para comprar algo nuevo, porque la ropita no es nada barata, sobre todo si tenés tres o cuatro mascotas y las querés vestir a todas. Así que, ofrecer algo accesible da buenos resultados”, opinó la mujer.

Aunque en verano tiene un poco menos de demanda, mantienen los pedidos de prendas que no abrigan, como vestidos o chalecos.

“Les recomendamos que elijan telas livianas, porque ya estamos en primavera y después se viene el verano, y tienen que estar fresquitos”, agregó.

