Silvia Zerbini dicta un nuevo taller en San Luis

El respeto, el talento, la admiración; pero por sobre todo la gente amiga unen a Silvia Zerbini con San Luis. La bailarina y coreógrafa regresa a la provincia, que considera "maravillosa", para dictar este viernes el taller "La danza y la trama" en la sala Andanzas. La clase será a las 18 y los interesados podrán inscribirse al número 2664844103.

"No sé si toda la gente de San Luis será como la que me recibe, pero realmente siempre fui muy bien tratada, respetada y me llevo muchas enseñanzas cada vez que llego", contó la maestra que fue directora del Ballet Folclórico Nacional y formó centenares de bailarines que la eligieron por su excelencia.

En el taller de hoy, Zerbini explicó que, en la búsqueda de las nuevas cotidianidades que se unen con las realidades en las que se gestaron las danzas, se encuentra con que el tejido estuvo muy ligado a las manifestaciones folclóricas en general. "A partir de la idea de la trama, de las tensiones, de los grosores, de los desplazamientos de las líneas rectas y las líneas curvas, descubriremos con los asistentes la unión entre la trama y la danza".

La unión con San Luis también trasciende a lo literario porque Silvia escribe actualmente un libro sobre danzas junto con su colega puntano Javier Bautista, quien es también el dueño de la sala donde hoy estará enseñando.

12 años tenía Silvia Zerbini cuando comenzó a dar clases de folclore en su propia casa.

"Pensamos en los temas de la danza que no se tratan en los libros. Siempre se cuenta cómo se bailó en tal paisaje, en tal territorio, cómo se vistió tal persona. Pero lo que le pasa al ser humano cuando baila hoy es lo que queremos captar en estos escritos", adelantó sin dar demasiados detalles sobre su publicación.

La bailarina, quien divide su vida entre Catamarca y La Rioja, donde construye su casa al pie de las sierras, contó que se mantiene siempre atenta a las nuevas generaciones de bailarines y a la evolución del folclore en los tiempos modernos.

"Tengo que recurrir a todas mis herramientas para poder obedecer a las expectativas, si es que las hay, de mis alumnos. Además, me gusta entretejer lo interesante y lo actual con lo que realmente les pueda servir en su formación", agregó.

Que los bailarines la elijan para formarse es un privilegio que tiene Zerbini y que no piensa desaprovechar. Así pasa con alumnas que formó en Córdoba y aún la llaman para que juntas funden nuevos lazos.

"Es un gran regalo de la vida, pero yo también las elijo a ellas porque tomo sus clases y formo un ida y vuelta que tiene un tejido flexible y no rígido, que crece en profundidad y que se actualiza constantemente, y logra que lo folclórico siga vigente", expresó.

Redacción/MGE