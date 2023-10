¿Qué hacemos?: la agenda para disfrutar de toda la cultura

► DESTACADOS

VIERNES

Los últimos tragos

Antes de que termine el mes, la Fiesta de la Cerveza se celebra en el casino Golden Palace con cortesías, DJ y sorteos. Además, el show musical estará a cargo de Osvaldo Valdez. Comienza a las 22 con entrada gratuita.

Un regreso maravilloso

Aferrado a su público y a su humor lisérgico, Diego Capusotto muestra su maravilloso mundo con anécdotas, personajes y risas de todo tipo. La función será en la sala Amigxs de Merlo, y estará acompañado por Dany Berredes, como siempre en las últimas oportunidades que vino a la provincia. La entrada general cuesta 5.500 pesos.

La voz de los pueblos

Una nueva edición de La Peña de los Pueblos se realiza en el Royal Arena para que los bailarines se luzcan con chacareras, gatos y escondidos. Además de los números locales, el artista central será Bruno Arias, quien presentará canciones inéditas. Comienza a las 22 y las entradas se consiguen por Eventbrite.

► OTRAS OPCIONES

VIERNES

Tras la celebración

Tras los festejos por los 23 años del casino New York, el escenario del espacio de Rivadavia y Pedernera vuelve a llenarse de música con el dúo “Conexión”, habituales animadores de la noche. A partir de las 22 con entrada gratuita.

Vahos de ayer



Con el recuerdo latente de Ricky Espinosa, “Flema” tocará en el salón Las Palmeras y recorrerá los clásicos de la banda que hablan de amores, vicios y punk rock, a 25 años de la salida del disco “Resaka”. El recital será a las 23:30 y las entradas se venden a 3.500 pesos en All Right.

Cerca de la oscuridad

Para despedir el año, “Justo antes de la noche”, la obra de teatro del grupo “Le Maquinal” que conjuga historias y eriza la piel, llega al auditorio “Mauricio López” de la UNSL con una nueva función a las 22. Las entradas anticipadas cuestan 2.000 pesos.

Amor donde quiera que estés

Verónica del Río le demuestra al público de la taberna La Proa que el romanticismo se vive a flor de piel. Así, la cantante presentará “Canciones para amar”, un concierto único y a puro sentimiento. Comienza a las 22 y las entradas cuestan 1.000 pesos.

Artista experimentada

Quien no conoce a Carolina “La Colo” Martín no sabe lo que es la belleza musical que irradia desde sus cuerdas vocales. Para aquellos que aún no se encuentran con sus interpretaciones, tendrán la posibilidad de verla en All Right a partir de las 22 con entrada gratuita.

SÁBADO

Variedad clásica

Orquestas invitadas, solistas y bailarines conforman el espectáculo “Corales y arias de óperas”, organizado por San Luis Lírica que se hará en el Cine Teatro San Luis a partir de las 21. Óperas, operetas y zarzuelas se vivirán en una noche con vívidas melodías. Las entradas van desde los 3 mil a los 5 mil pesos y se consiguen por Eventbrite.

Un amigo de la casa

Con su saxo sobreviviente y su simpatía de siempre, Ariel Suárez deja por un rato sus múltiples proyectos musicales para retomar su faceta solista. Será en el casino New York, cuyo público siempre lo recibe afectuosamente, para redondear un fin de semana divertido. A partir de las 22, gratis.

La obra del año

El éxito que tiene “Alfaguarra” en Villa Mercedes es tanto que cada fin de semana sus funciones están repletas de nuevos públicos que quieren conocer la historia de la escritora y sus amigas. La nueva función será a las 22 en la sala La Oveja Negra y las entradas se consiguen a 2.500 pesos.

Ningunos santos

Una nueva edición de Música en el Aljibe llega a Casa del Poeta y la banda invitada es “Non Santo”, el dúo merlino de rock alternativo. Estarán acompañados por “Cripta”, como banda telonera. El recital será a las 21 con entradas a 200 pesos.

Un tirón de rock

Aunque el nombre dice que no, el trío “No Va Más” siempre tiene una fecha programada en All Right para compartir con los seguidores del rock nacional. El nuevo recital con clásicos de todos los tiempos comenzará a las 22, con entrada libre y gratuita.

Como herramienta de resistencia

Con su teclado y los ideales intactos, Darío Villegas invita al público a vivir una noche de canciones y luchas en la taberna La Proa de Villa Mercedes. Nada puede salir mal si el abrazo es colectivo durante el recital que comienza a las 22 y cuesta 1.000 pesos.

Aquelarre previo

En el mes de Halloween, Casa Wicca les abre las puertas a las brujas puntanas para que pasen un día entre pociones y magia de todos los colores. Habrá feria, taller de tango, tarot, proyecciones y el show en vivo de Juan Topo. Será de 16 a 22 con entrada gratuita.

Terror en las sierras

El Trapiche también tendrá su momento de susto con la celebración de Halloween para las infancias que se hará en Al Pan, Pan Teatro. Habrá función de títeres, taller de máscaras y merienda. Será de 17 a 20 y la entrada cuesta 1.500 pesos. Una buena opción es ir disfrazado.

Diversos y creativos

La sala Amigxs de Merlo recibe a la multiorquesta “Al Filo”, que estrena su espectáculo “Surgir: emergiendo de la grieta”, donde la improvisación se lleva todas las luces. La función será a las 21, con entradas que van de los mil a los 2.000 pesos.

Ciudad encantada

Los zombies y los monstruos salen tres días antes de Halloween y andarán sueltos por la ciudad gracias a Fandom Fear Fest, la convención que tendrá lugar en el Centro Cultural "José La Vía" e invita a todos a caracterizarse como muertos vivos y criaturas escalofriantes. Será de 15 a 21 con entrada libre y gratuita.

Trotamundo con mameluco

El payaso "Timoteo" llega con sus travesuras a la carpa de La Contenta en Comuna para compartir con las familias sus andanzas más divertidas. Con su nariz y sus ocurrencias promete sacarles sonrisas a todos. La función será a las 18:30.

Canción celeste

La biblioteca popular “Antonio Esteban Agüero” de Merlo recibe a Marco y La Mar en el espacio, un proyecto musical que llevará calma y tranquilidad al público literario con dibujos, piano y guitarra. El concierto será a las 21:30.

DOMINGO

Los sueños que se cumplen

La asociación civil La Ventana propone una nueva película para disfrutar y debatir en su ciclo de cine en Casa del Poeta. Ahora es el turno de “Una creación del señor”, una historia de superación, tesón y fuerza. La función será a las 19, con entrada gratuita.