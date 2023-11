Noviembre empieza con una avalancha de espectáculos

Destacados

Tres días superpoderosos

La convención más grande de cómics, animación, ciencia ficción, cosplay y cultura pop llega al Arenas de La Punta. Se trata de la San Luis Comic-Con, que tendrá tres días ideales para los fanáticos con desfiles, charlas y concursos. Las entradas se pueden conseguir en Cero a la Izquierda o reservarse al 2664842557.

JUEVES

Cuestión de cuerpos

"La lección de anatomía", la obra que fue en sus primeros años una de las piezas teatrales más controversiales del país, llega a Villa Mercedes bajo la dirección de Antonio Leiva. Cuerpos desnudos e historias cruzadas se verán a las 21 con entradas a 4.500 pesos por la página de Entradasweb.

MIÉRCOLES

De regreso a casa

Un artista que hace mucho no se veía por el escenario de All Right es César Blanco, quien regresa con su selectivo repertorio de rock nacional que incluye bandas legendarias y artistas para no olvidar. El show será a las 22 con entrada gratuita.

Sigue el terror

El cineclub Cabeza Borradora aterriza en la taberna La Proa de Villa Mercedes con una nueva proyección. Se trata de “Suspiria”, de Luca Guadagnino, una remake que no tiene nada que envidiarle a la original de Dario Argento. La función será a las 21 con entrada gratuita, pero limitada.

JUEVES

Juventud serrana

Todo el folclore fresco y juvenil llega de la mano de Brayan Gatica que tocará en All Right para quienes reciben el primer fin de semana de noviembre a pura tradición. El concierto será a las 22 con entrada gratuita.

Todo muy tranquilo

Con recorrido en la escena local, Fernando Díaz Mayo será el indicado para musicalizar el Ranchar Normal de Comuna, un momento del día ideal para distenderse y divertirse entre amigos. Será a las 21 con entrada gratuita.

Los Paisajes del conurbano

Rodrigo Velázquez presenta su proyecto “Bohemia en la ciudad”, inspirado en los paisajes y las historias del conurbano bonaerense. El concierto será a las 22 en la taberna La Proa de Villa Mercedes y tendrá un poco de folk, rock y valses. Las entradas cuestan 1.000 pesos.

VIERNES

Para no olvidar

El fin de semana en el casino Tropicana comienza con una verdadera noche de éxitos de la mano de Pablo Corvalán, quien lleva un repertorio en el que los recuerdos tocarán las fibras de los corazones del público. El show será a las 22 con entrada gratuita.

Con los ojos bien abiertos

Dentro de una gira que lo lleva por los mejores pueblos del interior, Miguel Cantilo llega al auditorio de Casa del Poeta para recordar sus clásicos y presentar su nuevo disco "Despertar". El show será a las 21 y las entradas se consiguen a 3.000 pesos.

El maestro de la cumbia

Un superbaile popular llega al Salón Vial con Antonio Ríos, quien además estará acompañado por Alcides. Todos los éxitos del "Maestro" llegan para darles sabor a sus seguidores puntanos a partir de la medianoche.

Mala suerte, buen sonido

Resulta difícil pensar que Social distortion llegue a San Luis, sin embargo los seguidores puntanos pueden conformarse con “Bad luck”, la banda tributo integrada por Corvex, ex-líder de “Carajo” que se juntó con sus amigos para homenajear a la banda de punk californiano y tocarán a las 23 en el salón “Las palmeras”. Las entradas se consiguen por “Eventbrite” a 1.500 pesos.

Música en la casa

Con un repertorio interesante y efusivo, Andrés Ruiz aterriza en "Casa wicca" para un concierto íntimo y tan interesante como su disco "Dramacolor". Su visita será a las 21 y las entradas cuestan 1000 pesos.

Felices por siempre

Los personajes de los cuentos y el famoso ogro verde “Shrek” son los protagonistas del nuevo musical de “Laboratorio de sueños” que estrenará en la sala “Hugo del Carril” con la participación de alumnos y profesores. La primera función es a las 20 y las entradas se encuentran agotadas.

Corales unidos

Los festejos por los veinte años de la Camerata de la luna siguen firmes y para continuar con la celebración invitaron a sus colegas de “Coral feminas” que llegan desde Mendoza para compartir el escenario de la iglesia Sagrado Corazón. El concierto será a las 21 con entrada gratuita.

Una olla bien trenzada

El ciclo G.U.I:S.O comienza a conmemorar el mes de la afroargentinidad e invita a tres referentes al escenario de “Amigxs de Merlo”. Nailé Antune, Constanza Cattaneo y Aldana Sánchez, bailan, cantan y proyectan sus raíces. Será a las 21:30 con entradas que van de los 800 a los 2000 pesos.

Poesía cantada

La guitarra y los versos acompañan siempre a Guille Mazzola por donde va. Puede ser un recital de poesía o un concierto propio y musical pero siempre con el arte de la mano. Ahora es el turno de mostrar su talento en All right con sus composiciones y algunos temas prestados. Será a las 22 con entrada gratuita.

Él también canta

Se lo conoce por ser el guitarrista de Fito Páez pero además Coki Debernardi es un compositor con todas las letras. Lo demostrará sobre el escenario de All right cuando se presente a las 22, recién llegado de Rosario. Será a las 23 con entrada gratuita.

Un viaje montañoso

Desde Traslasierra directo a Villa Mercedes llega a la taberna “La proa”, la banda de Gabino Cantor que fusiona los ritmos latinoamericanos con la poesía serrana. El recital será a las 23 y las entradas cuestan 1000 pesos.

SÁBADO

Cuatro para Cuyo

Daniel Maza, “Piojo” Zappia, Ini Severino y Ricardo Vaccari visitan la sala “Andanzas” para un nuevo concierto en el “Club de oidores” bajo el nombre “De Cuyo al Río de la Plata”. La cita es a las 21:30 y las entradas se pueden reservar al 2664844103.

Pop en el Boliche

El Boliche Don Miranda de Villa Mercedes está de festejo porque celebrará un nuevo aniversario de la banda Midas. El mejor pop-rock de la localidad se escuchará a partir de las 22. Las entradas se pueden reservar al 2657501474.

La historia de la condenada

La clásica pieza teatral “Mariana Pineda” del grupo “Escenativa” llega al auditorio de “Casa del poeta” para contar la historia de la joven lespañola que fue ejecutada por no querer entregar a sus compañeros liberales. La función es a las 19:30 con entrada gratuita.

Donde plantó la semilla

Flavia Calderón grabó su videoclip “Brote” en El Trapiche y será la misma localidad la que la reciba para presentarlo ante el público que la acompañe en “Al pan, pan”. La cantautora además repasará su carrera con un recital íntimo que incluye cena y show. Será a las 21 con entradas a 2000 pesos.

Aventuras en el pantano

La segunda función del musical de “Shrek” aun tiene entradas a la venta y el elenco se prepara para contar la mejor historia de cuentos en la sala “Hugo del Carril”. Las últimas entradas se pueden conseguir por la página de “Eventbrite” desde 3.500 pesos.

Varitas arriba

Con 50 músicos en escena, la Orquesta Barroca de Mendoza llega al Cine Teatro San Luis con su espectáculo basado en la música de la saga de Harry Potter. Toda la magia y el encanto de Hogwarts se podrá disfrutar a partir de las 21. Las entradas se consiguen por “Entradasweb” desde los 4.000 pesos.

Puntos para el folclore

Agua, aire, fuego y tierra son los cuatro elementos de la naturaleza y también existen en el folclore. Se trata del grupo “Cuatro elementos” que actuará en el espacio “Mandala” para darse a conocer con el público de Villa Mercedes. La función será a las 22 con reservas al 2657209944.

Para bailar ska

Seis músicos se juntaron para armar una banda y le dieron nombre de “Off-beat”, en el que el ska es el ritmo que prevalece. Para darse a conocer, aunque sus integrantes son talentosos de la zona, estarán en la sala “Amigxs de Merlo” a partir de las 21. Las entradas cuestan 1500 pesos.

Los monos de noviembre

Un nuevo mes comienza y Cuatro monos lo recibe en All right con un show para bailar toda la noche con los mejores temas del rock y el ska nacional. Al público los recibirá a partir de las 22 con entrada gratuita.

Aniversario de casamiento

La última función del año de “Inciso calva” viene con festejo incluido por las 50 funciones que realizaron. La historia de Donald e Isabel se repite en la sala de “Portal 271” quien fue testigo de la unión del matrimonio. Será a las 21 con entrada general a 2000 pesos.

DOMINGO

Basada en hechos reales

El ciclo de cine que la asociación civil “La ventana” organiza cada domingo en “Casa del poeta”, presenta una nueva película para debatir y disfrutar. Se trata de “Norma RAE”, protagonizada por Sally Field y cuenta la historia de una mujer feminista que lucha por sus derechos. La función es a las 19 con entrada gratuita.

Lenguaje de señas

Luego de un estreno exitoso y diferente, la multiorquesta “Al filo” va por la segunda función de “Surgir: emergiendo de la grieta”, su obra de improvisación que busca la complicidad del público. La función será a las 20 en la sala “Amigxs de Merlo” y las entradas van de los mil a los 2000 pesos