¿Qué hacemos? Una semana recargada de espectáculos

► PARA AGENDAR

◄ VIERNES

• Corazón musical

Emiliano Mondone será el encargado de musicalizar la noche de éxitos en el casino Tropicana junto con su tributo a Luis Miguel y su encanto natural. El público podrá disfrutar de su show a partir de las 22.

◄JUEVES

•Todo a pulmón

El romántico y siempre auténtico Alejandro Lerner llega a San Luis para regalarles a los puntanos una noche para volver a empezar. La función será a las 21:30 en el Cine Teatro y las entradas se encuentran agotadas.

► MUCHO MÁS

◄MIÉRCOLES

• Semana cortada

Tres de las mujeres que conforman el ensamble “La Tambora” estarán sobre el escenario de All Right junto a un repertorio que pasa por ritmos de toda Latinoamérica. El concierto será a las 22 con entrada gratuita.

• Asesino suelto

Iván Gazzo presenta “Game over”, su cortometraje de ficción que trata sobre un asesino de niños que utiliza la analogía de “Pac-Man” para capturar a sus víctimas. La proyección será a las 20 en el auditorio de Casa del Poeta en Merlo. Las entradas cuestan 700 pesos.

•¿Y ahora qué pasa, eh?

El ciclo de cine de la taberna La Proa en Villa Mercedes proyectará las mejores películas de pandilleros. La primera será “La naranja mecánica”, obra de Stanley Kubrick. La función es a las 21 con entrada gratuita, pero limitada.

• Lo lindo después del trabajo

Para distenderse de la rutina, Casa Mollo abre sus puertas para recibir a dj Vermelho que acompañará a los visitantes que llegan para disfrutar del “after office” a las 21 con entrada gratuita y tragos para degustar.

◄JUEVES

• Sacrificio y rocanrol

“Consuelo eterno” es el tercer adelanto de “Conexión”, el próximo disco de “Pier”, la banda que visita Comuna con los hermanos Cerezo como punta de lanza. El recital será a las 20 y las entradas se consiguen a 5.000 pesos por la página de Passline.

• De regreso a la tierra mía

Luego de estar un tiempo en Barcelona, España, Edu Baiá volvió a San Luis con una valija repleta de nuevas canciones y buenas noticias. Es hora de compartirlas con sus amigos y seguidores que quedaron en la ciudad y, por eso, las cantará en All Right a partir de las 22, con entrada libre.

• Las teclas reunidas

Casa Wicca recibe a Facundo Silione (foto), Maher Bajjour y Pedro Sagasti para darle vida a la “Central de pianistas cuyanos”, un encuentro que surge para nuclear a los amantes del instrumento. La cita es a las 22 y las entradas se consiguen a 1.000 pesos.

◄ VIERNES

• Sentir guitarrero

Dentro de su gira por Cuyo, Lucas Heredia llega a San Luis para una de las tres presentaciones que tendrá en la región. Trae “Lo mínimo indispensable”, su concierto íntimo de guitarra y voz. Será a las 21 en el estudio “Campo cercano” y tendrá como invitados a su colega local Daniela Calderón y al artista mendocino Yoya Jofré.

• Para sacudir cabezas

La primera edición del festival San Luis Metal Fest llega al salón Las Palmeras y recibirá a “Armored Dawn”, banda brasilera muy importante del género como también a los referentes nacionales “Lorihen”. Comienza a las 20 con la presencia de bandas locales.

• Con ellos cuenten

Romanticismo, tradición y puro baile vivirán los comensales de la parrilla El Quincho, que recibe a “Cuenta conmigo”, la banda de Jorge Gigena que brindará un show dinámico con promesas de que será distinto al resto. Será a las 21:30 con reservas al 2664508642.

• Amigos de la casa

No hay otro escenario que conozcan más los “4 monos” que no sea el de All right. La banda de covers regresa al bar que siempre les abre las puertas con canciones de grandes referentes del rock, el reggae y el ska nacional. A las 22 con entrada gratuita

• Bienvenidos amigos

“ADN folklore” y “Los fantásticos” reciben a sus amigos “La savia” que llegan de visita desde Corrientes con todo el calor de su región. La cita será en la “Peña del reencuentro”, que organizan en “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes. Comienza a las 22.

• Si de arte se trata

Toleda, Venus Exiliadah, El poeta perdido y Shunyata organizan la performance “Cuando soy buena soy muy buena pero cuando soy mala, soy mucho mejor”, que tendrá intervenciones artísticas, poesía y pista de baile. Comienza a las 21 con entradas a 1500 pesos, en Casa Wicca.

• La generación Z del folclore

Cristian Capurelli es una de las nuevas voces del folclore nacional que llega al Boliche Don Miranda para apuntalar a la que se llama “La generación Z del folclore”. Lo acompañan Jeremías Pascual y los Cincompas, “Hasta el alba”, entre otros.

• Vuelven los infantiles

“Roblox”, la nueva sensación para los más chicos, tiene su obra de teatro llamada “Rainbow friends” que debutará en San Luis en el teatro Jorge Laffué, con una función que comienza a las 19. Entradas disponibles en Passline.

• ¿Y si hacemos un muñeco?

Los personajes de “Frozen” animan la obra teatral “Historia de hielo 2” que debutará en la provincia en la sala del Casino Golden Palace, Jorge Laffué, con una función especial que comenzará a las 17.

• El mundo de la guitarra

El festival “Guitarras del mundo” tiene su estación en San Luis con cuerdas de lujo como Walter Veras Entrecuerdas y la francesa Lucie Delahaye. Una experiencia para vivir y ser parte del mundo guitarrero tendrá lugar en el Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 19 con entrada gratuita.

• Canción poética

Antes de traer su show en San Luis, Jorge García Petrino, Debora Villalba y Nati Genta le dan un nuevo retoque a “Poesía y canciones” en la zona donde nació el espectáculo. Estarán en “La Cometa estudio” de Carpintería a las 21.30.

◄ SÁBADO

• De la selva norteña

Con sus mejores éxitos y la magia santiagueña, Cristian “Mono” Banegas estará en el auditorio de “Casa del poeta” en Merlo para compartir el folklore que lo acompaña desde chico. El concierto será a las 21 con entradas en puerta a 3500 pesos.

• Siempre de a dos

Roberto Cantos y Julio Paz siempre anduvieron juntos para todos lados como el dúo Coplanacu y ahora les toca llegar a San Luis para formar parte de “La peña de los pueblos”, que se realizará en el espacio Royal arena y tendrá también artistas locales como “Algarroba.com”, “Los sanfra”, “Sin saldo”, entre otros. Comienza a las 22 y las entradas se consiguen a 4500 pesos por “Entradasweb”.

• Sin tornillos

Las “No tan cuerdas” despliegan locura y calidad vocal en sus recitales. Se podrá apreciar en All right cuando suban al escenario a partir de las 22. Las entradas son gratuitas y el concierto apto para todo público.

• Temas por hablar

En un consultorio psicoanalítico, dos personas se encuentran para charlar de temas tan variados como complejos. De allí parte “Terapia”, la obra de teatro cordobesa dirigida por Jorge Suárez que estará a las 22 en la sala “La oveja negra” de Villa Mercedes. Las entradas anticipadas cuestan 1500 pesos.

• Un viaje al pasado

El fenómeno del “retrowave” llegó a San Luis y reposará en la galería “Art gallery” que recibirá a “ibiza 84”, como banda referente de este estilo que hace reminiscencia a las mejores épocas de la década de los 80 en adelante. Además habrá arte fluo y un dj pasará música retro durante toda la noche. Comienza a las 20.

• Función en casa

“Cristales” se transformó en una de las obras históricas del grupo “TEA” y para no perder la costumbre, regresa a la sala de 9 de Julio 1431 para mostrar al público teatrero una historia inusual y familiar. La función es a las 21 y las entradas al 2664296214.

• Pura música, viaje y emoción

Lula Meulén recupera paisajes de su infancia en la gira que realizará por San Luis. La primera fecha será en el Centro cultural “La cometa” de Carpintería donde mostrará su esencia musical. El concierto comienza a las 22.

• La tonada que huele a jazmín

Mabel Quiroga, Celeste Fredes, Carla y Yolanda Navarro son “Cuyanas” un grupo de artistas que llevan el folklore en la sangre y en la voz. Estarán sobre el escenario del “Boliche Don Miranda” acompañadas por los músicos Alfredo Villegas y Maximiliano Molina. Será a las 22 con reservas al 2657501474.

• Queridos y recordados

Para celebrar a los míticos Alfonso y Zavala, Silvia Zavala y Claudio Alibrando llevarán a la peña “Mi madre tierra” de Villa Mercedes, “¿Quién dijo Salud?”, un encuentro artístico de música y audiovisuales. Comienza a las 21 y las entradas se pueden comprar al 0517729871.

• Doble A para la cerveza

El Oktoberfest toma forma en Casa Mollo que celebra el aroma y el sabor de la cerveza en sus instalaciones de la calle San Martín. Para musicalizar, Ariel Flores y Ariel Suárez tocarán en vivo. También habrá feria de emprendedores y una clase de numerología. Comienza a las 18 con entrada libre y gratuita.

• De rojo carmesí

Con promesas de sumergir al público en el vibrante mundo del cabaret parisino, el Cine teatro presenta “Moulin rouge”, su primera producción artística que tendrá más de 40 bailarines en escena, más la invitación especial de Franco Cadelago y el joven ballet argentino. Las intervenciones artísticas comienzan a las 20:30 en el foyer y a las 21:30 se dará paso a la sala principal para la función. Las entradas se consiguen por Eventbrite desde los 2000 hasta los 4000 pesos.

• Novedades en puerta

Con su disco “El don”, bajo el brazo, ACRU llega a Comuna para mostrar lo mejor del actual rap y hip hop argentino. El recital será a las 21 y es apto para todo público. Chicos y grandes podrán disfrutar de sus mejores canciones. Las entradas cuestan 5500 pesos en la pagina “Comuna tickets”.

• Envueltos y nocturnos

Cuatro historias se desnudan en “Justo antes de la noche”, la obra del grupo “Le maquinal”, que vuelve al auditorio “Mauricio López” para cruzar miradas, sentimientos y emociones que aparecen cuando el sol se esconde. La función será a las 21:30 y las entradas cuestan 2000 pesos por “Entradaweb”.

• El último frío

La segunda función de “Historia del hielo 2” en la provincia será en el Teatro del Viejo Mercado de Villa Mercedes. La segunda estación de la gira será a las 17 para toda la familia y con la historia de las princesas de “Frozen” como eje argumental.

• Historias al cuadrado

La gracia de “Roblox” hace cuadro en “Rainbow friends”, la obra que llega hoy a las 19 en la sala del Viejo Mercado de Villa Mercedes, como cierre de la gira por la provincia. Las entradas se consiguen por Passline.

• Sábado de ramos

Siempre activa, siempre radiante, siempre sonriente, Yeka Ramos hace que sus canciones tomen forma y sentido en “Kerze”, la cervecería de cercanías de la Universidad Nacional de San Luis. A partir de las 22, con entrada gratuita.

• La corriente alterna

Venidos desde Córdoba, “TNT” es un tributo muy potente a “AC/DC” que llega a San Luis para festejar el aniversario de “Generación X”, que hace centro histórico en Año Uno, en Juana Koslay. A partir de las 21:30 con cena y la previa de “Rain”.

• Una comida en El Trapiche

El fin de semana, “Menú del día”, una obra de teatro que se estrenó hace 15 años, volvió a mostrarse en el interior de la provincia. La continuidad de la gira será en el teatro “Al pan pan” de El Trapiche, donde la pieza subirá a partir de las 21.

• Primeros escalofríos

Para comenzar a transitar el mes de Halloween, llega a San Luis la experiencia interactiva “Terror aventura” que trae diferentes propuestas para toda la familia. Cementerio sin salida, el “mundo de Vegna” de Stranger things y la posibilidad de ser zombie por un día se podrá vivenciar en la Sociedad Sirio Libanesa. La entrada cuesta 2500 pesos.

◄ DOMINGO

• Casualidad sencilla

El ciclo de cine de la Asociación civil “La ventana” propone un nuevo encuentro en el auditorio “Casa del poeta” de Merlo con la proyección de “Amor a la carta”, la película india que cuenta una historia sencilla y casual de amor y complicidades. La función será a las 19 con entrada gratuita y debate posterior.

• Cantora dominical

Para cerrar el fin de semana, All right invitó a Vicky Lo Giudice para que comparta las mejores canciones de su repertorio que pasan por diversos artistas de géneros varios. La artista tocará a las 20 con entrada gratuita.

• Cariño serrano

Lula Meulén sigue de visita por San Luis y la segunda fecha de su gira, que seguirá hasta el 13 de octubre, es en All right. La cantautora visitará la ciudad con un repertorio que muestra su esencia musical. El concierto comienza a las 22 y la entrada es gratuita, después de Vicky Lo Giudice.

• Un poco de esto y otro de aquello

Puchi García, Naty Genga y Débora Villalva, llegan a la ciudad de San Luis para representar al Valle de Conlara. Desde Merlo y Carpintería traen el espectáculo “Poesías y canciones”, para un nuevo encuentro del Club de oidores en la sala Andanzas. Comienza a las 18:30 con reservas al 2664844103.