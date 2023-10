“Finde” en acción: atletismo, minivóley, futsal y mucho más

SÁBADO

Atletismo- Provincial U16

Hoy se realizará el Torneo Provincial U16 en la pista sintética del predio "Pedro Presti". Además, tendrá categorías invitadas: U14, U20, mayores y master. Las pruebas: 5.000 m, largo, disco, bala, 80 m con vallas, 110 m con vallas, 80 m, 100 m, jabalina, 400 m, 1.500 m con obstáculos, 600 m, martillo, 200 m, triple y 2.400 m. La jornada comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 17:30 aproximadamente. Además, a las 10, habrá circuitos mixtos para la U12 —niños y niñas de 6 a 11 años—.

Minivóley en Aseba

Hoy, el club de calle Catamarca se colmará de niños y niñas de entre 5 a 12 años. Es que allí será el Encuentro de Minivóley, que contará con unos 400 participantes de toda la región de Cuyo. La actividad iniciará a las 10 y se extenderá hasta las 18 aproximadamente.

Futsal: final del ascenso

Este domingo, a las 21 en Aseba, se disputará la final de la Primera B del futsal puntano. Los protagonistas serán Espartano de la Neruda ante Atlético Panza. Ambos llegan a este partido decisivo tras quedarse con el 1° lugar en sus zonas.

Enduro Sanluiseño en Merlo

El Enduro Sanluiseño se presentará este fin de semana en la localidad turística de Villa de Merlo, sede de la 4ª función del Campeonato Clausura 2023 que organiza el Team Rojo. De acuerdo a la agenda, hoy habrá pruebas libres; mañana se correrán las tres series finales.

Sábado para ver por TV

Hoy Copa de la Liga – 8ª fecha TV

16:30 San Lorenzo vs. Newell's ESPN Premium

19 Lanús vs Defensa y Justicia TNT Sports

19 Estudiantes vs. Godoy Cruz ESPN Premium

21:30 Argentinos Juniors vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Central Córdoba vs. Tigre TNT Sports

Primera B Nacional - 33ª fecha

13:35 Atlanta vs. Quilmes TyC Sports Play

15 San Telmo vs. Güemes TyC Sports Play

15:30 Tristán Suárez vs. Brown TyC Sports Play

16 Agropecuario vs. Gimnasia (Mendoza) TyC Sports Play

18 Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn TyC Sports Play

18 Temperley vs. Deportivo Morón TyC Sports Play

Premier League – 8ª fecha

08:30 Luton Town vs. Tottenham Star +

11 Burnley vs. Chelsea Star +

11 Everton vs. Bournemouth Star+

11 Fulham vs. Sheffield United Star +

11 Manchester United vs. Brentford Star+/ESPN

13:30 Crystal Palace vs. Nottingham Forest Star+/ESPN2

Serie A de Italia – 8ª fecha

10 Inter vs. Bologna Star+

13 Juventus vs. Torino Star+/ESPN

15:30 Genoa vs. Milan Star+

Bundesliga – 7ª fecha

10:30 Augsburg vs. SV Darmstadt 98 Star+

10:30 Borussia Dortmund vs. Union Berlin Star+

10:30 RB Leipzig vs. Bochum Star+

10:30 Stuttgart vs. Wolfsburg Star+/ESPN2

13:30 Werder Bremen vs. Hoffenheim Star+

Liga de España – 9ª fecha

9 Cádiz vs. Girona Star+/ESPN Extra

11:15 Real Madrid vs. Osasuna Star +

13:30 Mallorca vs. Valencia Star+/ESPN3

16 Sevilla vs. Rayo Vallecano Star+/ESPN

Fórmula 1 - GP de Qatar

14 Carrera Sprint Star+

Mundial de Rugby de Francia 2023

10 Gales vs. Georgia ESPN Scrum

12:45 Inglaterra vs. Samoa ESPN Scrum

16 Irlanda vs. Escocia Star +

Polo – Abierto de Hurlingham

16 h Final (Star+)

Preolímpico de Vóley Masculino

8:30 Argentina vs. China ESPN/Star +

Liga Nacional de Básquet

11:30 Olímpico vs. Independiente TyC Sports

21 Boca vs. Ferro DSports

22 Oberá vs. Argentino Básquet Pass