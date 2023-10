Lucas Heredia en San Luis con un show que celebra la creatividad

La celebración de la instancia inicial en la que surgen las composiciones llevó a Lucas Heredia, un joven músico cordobés que este viernes se presenta en San Luis, a bautizar su show como "Lo mínimo indispensable". Pese a que el artista puede tocar una multiplicidad de instrumentos, prefiere enfrentar al público puntano solo con guitarra y voz.

Justamente con esas herramientas, Heredia consigue establecer la génesis de la canción y determinar si en adelante esa creación tiene cuerpo y sostén para existir. "El show es una celebración del acto creativo, del acto cercano en épocas de tanto aturdimiento, de tanta información", dijo el cantautor.

La llegada de Heredia será hoy en Campo Cercano, el espacio de Caseros 542, y estará acompañado por la puntana Daniela Calderón y el mendocino Yoya Jofré. Allí, el cordobés repasará canciones de sus cuatro discos y mostrará algunas nuevas composiciones que formarán parte de su próximo álbum. "Por más que haya pocos elementos en el escenario, la diversidad estética es muy amplia", agregó.

De hecho, pese a que su poesía y su modo de interpretar remite de inmediato a Luis Alberto Spinetta, Heredia reconoce a muchos otros autores como influencia, desde Charly García a Gustavo "Cuchi" Leguizamón y de allí a María Elena Walsh o Dani Moyano, un notable músico y escritor que vivió en Córdoba y La Rioja; falleció en España, donde se había exiliado tras la dictadura, y dejó una obra llena de lirismo, aunque lamentablemente no tan difundida.

Además, el músico indicó que lee mucha poesía, de Alejandra Pizarnik a Octavio Paz, aunque la figura de Spinetta es su lumbre. "Siempre me gustó la poesía del ‘Flaco’ porque me parecía que lo no literal permite que uno se resignifique, como si fuese una casa grande que tiene espacio para que uno la habite y lo lleve al lugar que necesita".

Respecto a la música, Lucas cree que la canción debe concretarse con aquel oyente que la hace parte de su cotidianeidad. "Esa forma, esas palabras, esos lugares si se quiere universales, son para hacer hogares, para que las personas le den el lugar y la intensidad que necesitan".

El cordobés conoce la provincia aunque no tanto como quisiera y como se lo recomendaron. En esta ocasión tiene la idea de quedarse un par de días para saldar esa deuda que tiene con los paisajes de San Luis.

La naturaleza es uno de los ejes centrales en las canciones de Lucas. "Creo que la belleza estética —sostuvo— de cualquier música, de cualquier cosa, trata de simular la belleza existente, perfecta, de nuestro entorno".

Para el autor, que su música esté en equilibrio con lo que lo rodea es una búsqueda constante personal, pero también de su público. El guitarrista considera difícil que alguien que lo vaya a escuchar a sus conciertos no comulgue, de alguna manera, con el lugar en que le toca vivir.

Acaso por eso, el artista mantiene su estadía en Córdoba, una provincia que considera muy pujante desde lo cultural y que le permite desarrollar su carrera sin la necesidad de establecerse en Buenos Aires. No obstante, Lucas viaja seguido a la capital para mostrar sus canciones y expandir su obra.

• PARA AGENDAR

► DÍA: hoy

► HORA: 21

► LUGAR: Campo Cercano, Caseros 542

►ENTRADA: 2.500 pesos

Redacción / NTV