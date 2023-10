Crearon un espacio para acompañar en la "mapaternidad"

En los últimos tiempos, han surgido diferentes cambios en la forma de ver ciertas cuestiones relacionadas al hecho de maternar y paternar. Ludmila Basile y Paz Coria son dos jóvenes emprendedoras de Villa Mercedes que unieron sus fuerzas para llevar adelante un espacio de acompañamiento en la "mapaternidad", término que pregona la crianza compartida y la distribución equitativa del rol de la madre y del padre. Brindan yoga, rondas de conversaciones y diferentes talleres.

"Nos conocimos en 2019 por un grupo militante del parto respetado. Ludmila me contactó, me comentó que era puericultora, que en ese momento no había acá en la ciudad. Ella es de Buenos Aires, lugar en donde yo viví varios años, y venía con una idea de trabajar en conjunto. Empezamos haciendo rondas de maternidad para hablar de crianza y de embarazo. La primera fue en la Fundación Nijinski, vinieron muchas mamás, se coparon con la idea, era un espacio gratuito para compartir experiencias, ideas, con mucha escucha y darse cuenta de que la otra está pasando por lo mismo", mencionó Paz, que es puericultora e instructora de yoga.

La joven explicó que uno de los primeros sentimientos que suelen surgir al momento de estar embarazada, incluso después de haber dado a luz, es una suerte de soledad. "Cuando fui a mi primera ronda, me di cuenta de que había otras chicas que también se sentían como matrimonios separados con sus parejas, porque todo giraba en torno a los cuidados de sus hijes y entre ellos no hacían nunca nada", dijo.

Paz cuenta que, a medida que fueron organizando más actividades juntas, fueron recurriendo a distintas terapias y actividades para poder transmitir los conocimientos que adquirieron con estudios y experiencia. En su espacio, ubicado en el barrio Mil Viviendas, combinan yoga y ejercicios físicos con distintos elementos que favorecen a las futuras o recientes

mamás, que suelen ir acompañadas de sus parejas, familiares o amistades.

"Los beneficios del yoga durante la gestación tienen que ver con la preparación del cuerpo para el momento del parto y de la maternidad. Trabajamos desde la preparación, a la conciencia corporal, hacemos foco en la respiración, en el suelo pélvico y posturas que favorecen a todo el proceso", contó Ludmila, quien es instructora de la disciplina y doula.

La joven añadió que, en la modalidad postnatal, la intención es la recuperación del cuerpo de la mujer para que pueda retomar las actividades que hacía normalmente.

Contaron con un subsidio para emprendedoras de la Secretaría de la Mujer, que las ayudó a sumar insumos. "La verdad es que nos impulsó bastante, pudimos comprar pisos, pelotas, luces, estanterías y todos los elementos para poder acondicionar nuestro lugar. Nos hizo crecer y que nuestro servicio sea mucho mejor", aseguró Paz.

Las jóvenes mencionaron que buscan generar una relación en profundidad con aquellas familias que asisten. Luego del parto, visitan a las madres para hacer acompañamiento durante la lactancia.

Además, están comprometidas con poder transmitir sus conocimientos y periódicamente suelen formar parte de espacios promovidos por la Comuna y por otras instituciones que buscan comunicar e informar sobre los derechos de las mujeres. Las pueden contactar por Instagram con los nombres pazpuericultora y ludmila.renacer para cualquier tipo de consultas.

