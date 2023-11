Agenda Deportiva

SÁBADO

Provincial de básquet

Por un lugar en la final

Esta noche, en San Luis, habrá dos juegos claves válidos por las semifinales de la Primera masculina de la Liga Provincial de Básquet. A las 20, GEPU visitará a Española; y a las 22, Guay Curú recibirá a Alberdi.

Enduro sexta fecha

En El Trapiche

El Trapiche disfrutará este fin de semana la sexta función del Enduro Sanluiseño. Hoy, desde las 10, habrá pruebas libres, 2 series en 100cc y la final en minipilotos. Mañana, 3 series y la final en 110cc.

Fútbol Regional Amateur

Juegan los puntanos

Mañana seis de los nueve representantes de San Luis en el Regional Amateur de Fútbol jugarán la 3ª fecha. Los partidos: Huracán vs. Naschel Unidos (17), La Totora vs. Aviador Origone (17) y La Punta vs. Colegiales (18).

PARA VER POR TV

Hora Mundial FIFA Sub 17 Canal

9 Argentina vs. Senegal DGO/DSports

9 Brasil vs. Irán DGO/DSports

Tenis: Copa Billie Jean King - Playoffs

9 Eslovaquia vs. Argentina TyC SPORTS 2/DGO 632/1632

Premier League de Inglaterra – Fecha 12

9:30 Wolverhampton vs. Tottenham ESPN/Star+

12 Arsenal vs. Burnley ESPN/Star+

12 Crystal Palace vs. Everton Star+

12 Manchester United vs. Luton Town Star+

14:30 Bournemouth vs. Newcastle ESPN 3/Star+

Liga de España – Fecha 13

10 Rayo Vallecano vs. Girona ESPN 2/Star+

14:30 Granada vs. Getafe ESPN Extra/Star+

17 Real Madrid vs. Valencia ESPN 3/Star+



Tenis- Sofía Open

10 Final Star+



Serie A de Italia – Fecha 12

11 Lecce vs. Milan Star+

14 Juventus vs. Cagliari ESPN/Star+

16:45 Monza vs. Torino Star+

Bundesliga de Alemania – Fecha 11

11:30 Augsburgo vs. Hoffenheim Star+

11:30 Bayern Munich vs. Heidenheim Star+

11:30 Darmstadt vs. Mainz 05 Star+

11:30 Stuttgart vs. Dortmund ESPN 3/Star+

14:30 Bochum vs. Colonia Star+

Tenis – Moselle Open

12:30 Final Star+

Polo – Abierto de Palermo

13:55 La Dolfina vs. La Esquina Star+

16:25 La Hache vs. Cría La Dolfina Star+

Liga de Básquet de España

14 Río Breogan vs. Joventut Badalona Star+

14 Andorra vs. Baxi Manresa Star+

16:45 Palencia vs. UCAM Murcia Star+

16:45 Girona vs. Unicaja Star+



Primera B - Torneo Reducido: Semifinales (Vuelta)

14 Argentino de Quilmes vs. Los Andes TYC SPORTS/DGO 629/1629

14:30 San Miguel vs. Deportivo Armenio DSPORTS/DGO 610/1610



Copa de la Liga – Fecha 13

16 Argentinos vs. Vélez Sarsfield ESPN Premium

18:30 Rosario Central vs. River Plate TNT Sports

20 Lanús vs. Racing Club ESPN Premium

21 Huracán vs. Arsenal TNT Sports

Primera B Nacional – Reducido - Cuartos (Vuelta)

16:15 Almirante Brown vs. Ferro TyC Sports

Torneo de la URBA - Final

16:30 SIC vs. Alumni ESPN 2/DGO 622/1622



Boxeo profesional

21 Jeremías Ponce vs. Andrés Tejada ESPN 2/DGO 622/1622

22:30 Pablo Corzo vs. Carlos Rivero

Anahí Sánchez vs. Marisa Portillo TYC SPORTS/DGO 629/1629



Básquet - NBA

22:30 Cleveland Cavaliers vs. Golden State ESPN3/Star+