Las propuestas de la agenda cultural provincial

Destacados

VIERNES

Dos por uno

Por dos razones, el casino Golden Palace es un lugar perfecto para empezar el fin de semana. Habrá un desfile de moda con las prendas ideales para la temporada y, de paso, la banda Sol y Fe hará su despedida de la provincia antes de internarse nuevamente en un crucero. Todo gratis y a partir de las 21.

MIÉRCOLES

Ópera por dos

La segunda presentación de “Sour Angelica”, la obra de Puccini, tiene el objetivo de acercar la pieza a cualquier villamercedino que esté interesado en el quehacer cultural de su ciudad. Una ópera de primer nivel que se presenta a las 21:30 en el Teatro del Viejo Mercado.

Más opciones para disfrutar

LUNES

La esquina poética

Billordo, Guille Mazzola y Bitch Ramona son los músicos invitados para el nuevo abierto de poesía que abre la semana en Say no more. Además habrá micrófono abierto y poetas invitados para que compartan sus escritos. Será a las 21:30 con entrada gratuita.

MARTES

Ambición mercedina

Una obra sin precedentes en el teatro villamercedino hará su debut en la sala del Viejo Mercado. “Sour Angelica”, una ópera en un acto de Giacomo Puccini, tiene el trabajo detrás de Fernando Mensa, director de La camerata de la luna, y Javier Vivar, director de “La oveja negra”. La primera función es a las 21:30.

MIÉRCOLES

A través del ojo

Una de las películas más emotivas de Tim Burton, "El gran pez", llega al ciclo de cine de la taberna La Proa, para que el público conozca a William Bloom y las fantásticas historias de su padre. La función será a las 22, con entrada gratuita.



Folclore a mitad de semana

Luego de un fin de semana muy movido, los chicos de “Vaiven folk” demuestran su juventud y sus ganas de tocar en vivo con un nuevo show en All right, de la avenida Illia. Melodías folclóricas para cortar la semana, gratis, a partir de las 22.

JUEVES

Conociendo Merlo

Además de ser la corista de “Conociendo Rusia”, “Chechi” De Marcos mantiene una carrera solista que la llevó a grabar el año pasado su disco, “Cecilia”. La presentación del álbum y de alguno de sus singles la traen a “La casa del poeta” de Merlo, en un recital íntimo previsto para las 21. Entradas: 3 mil pesos.

Música en la casa

Entre “GyM” y Fer Díaz Mayo arman la propuesta musical de Casa Mollo para iniciar el fin de semana. La dupla y sus canciones de amor y el DJ con sus melodía movidas le ponen ambiente a un lugar especial para cenar y pasarla bien.

Cuatro cosas hay en la vida

La sexóloga Romina Bogni, las terapeutas Julieta Baraldini y Fabiana Boergershausen y Vanesa Farabelli animan la segunda edición de “Entre nos”, el encuentro femenino que trata de sexo, terapia, humor y lujuria, una combinación peligrosa, pero divertida. A partir de las 22, en All right con entradas por Eventbrite.

Un mago de los acordes

El mendocino Marcelo Zoloa, fundador de “Bela Lugosi”, inicia una gira por la provincia en “La Isabella”, un punto de encuentro en La Punta. Las canciones del compositor que visita San Luis con frecuencia se escucharán en el local de la puerta 5 de la manzana 131 del segundo circuito comercial.

Peña en el Norte puntano

San Francisco del Monte de Oro recibe en la sala "Clara Chutún" a diversos folcloristas para vivir una peña única. Los manyines de Cuyo, Agus Cavia y el ballet "Aromas de mi pago" serán los anfitriones. Además se proyectará el documental "De la tierra" de Maiá Noé. Comienza a las 21:30 con entradas a mil pesos.

VIERNES

La unión y la fuerza

Dos bandas merlinas con inquietudes comunes aunque distintos estilos se juntan en La casa del poeta de esa localidad turística. Una es “Arrope”, dedicada a la música latinoamericana con influencias jazzeras; la otra es “Rescoldo”, un trío local que suma presentaciones. El show comienza a las 21, con entradas de entre mil y dos mil pesos.

Recuerdos que no voy a olvidar

La historia moderna del rock provincial tendrá un retazo celebratorio con la presentación de Loli Lucero -en compañía de Diego Montes- y el regreso de “Rehenes voluntarios”. Casa Mollo, de Rivadavia casi Pedernera, los recibe con las puertas abiertas y ganas de viajar en el tiempo.

Todo en movimiento

Luego de pasar por Heroica y Casa Mollo, el ciclo Skill & Chill hace base en Comuna, a partir de las 22. Arte móvil y artes escénicas en un formato que junta dj set, proyección de visuales en vivo, dibujo, pintura, música en vivo para públicos diversos.

Tributo grunge

“Grime”, un tributo a “Pearl Jam” que llega de Buenos Aires, recala en All right y recorre los clásicos y las joyas ocultas de una de las bandas renovadoras del grunge en el mundo. El recital comenzará a las 22 en el bar rockero por excelencia de la Illia.

Dos veces en La Punta

Cada tanto, “Laterne pub”, el local de La Punta, tiene espectáculos que valen la pena. será el caso de la segunda presentación en la ciudad de Marcelo Zoloa, el cantante y guitarrista mendocino que participó de “Bela Lugosi”. La cita es a las 22, con una buena cerveza esperando.

SÁBADO

Me das cada día más

La escuela de comedia musical de Valeria Lynch hace su debut en la provincia a lo grande. Un show muy ambicioso llamado “El gran showman” que cuenta con 50 alumnos y alumnas en escena y un marco ideal: el Cine Teatro San Luis. A partir de las 20, con entradas a reservar en Belgrano 229.

Se viene el tambor

Temprano, para no entorpecer la veda electoral, Ritual percusión llevará su ritual percusivo a Casa Mollo. Los tambores y los otros instrumentos de ritmo se pondrán al día en el centro de San Luis en la previa de un día importante para los argentinos. Comienza a las 18.

Un sábado anárquico

Un festival revisionista sobre el punk puntano tiene shows en vivo de Omy Richter, Víctor García Garro, “Chicho” Cipriani y Gass Bass, además de la proyección de “Tiburcio, una historia de rock”, un documental imperdible sobre una de las bandas pioneras de la provincia. Todo comienza a las 17 en Comuna.

Ladridos pre eleccionarios

Domesticados por el acto eleccionario, “Bulldog” acopla sus horarios para no romper la ley electoral y hará un recital en el inusual horario de las 16. La cita es en “Las palmeras”, de avenida España 535, con un agregado especial: un meet and greet que comenzará a las 14.

DOMINGO

Al cierre de los comicios

Para cerrar su gira por la provincia y recibir la noticia del nuevo presidente, Marcelo Zoloa, el músico mendocino, se presentará en “All right” a partir de las 22, cuando los televisores de todo el país ardan con noticias importantes. Un recital burbuja para escuchar música en lugar de la realidad.