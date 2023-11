Agenda deportiva del fin de semana

DOMINGO

Fórmula 1

El GP de Las Vegas, de madrugada

A las 3 —hora argentina— se realizará la carrera de la anteúltima fecha de la Temporada 2023 de la Fórmula 1. Será el Gran Premio de Las Vegas (EE.UU). La "Máxima" vuelve a esta ciudad luego de 41 años. La última vez, en 1982, se corrió en un circuito perteneciente al hotel Caesars Palace, pero en este caso se correrá en un en un trazado callejero. La pista posee 6.201 kilómetros, 17 curvas. En total, los pilotos deberán completar 50 vueltas.

LUNES

Liga Argentina

GEPU vuelve al "Emilio Perazzo"

El "Lobo", líder invicto de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet juega este lunes a las 22 ante otro de los animadores del torneo: Rivadavia de Mendoza, que suma cuatro éxitos y una derrota. Esta será la 6ta presentación del elenco dirigido por Gustavo Morla tras 3 triunfos en condición de local y 2 victorias en su primera gira. Luego, GEPU saldrá nuevamente a la ruta, esta vez hacia Córdoba para enfrentar a Atenas (28/11) y Bº Parque (30/11).

SÁBADO DE ACCIÓN

Sin moverse del sillón

Copa Mundial FIFA Sub-17

09:00 Estados Unidos vs. Francia DSPORTS

Moto GP - Gran Premio de Qatar

09:30 Clasificación ESPN 3

13:30 Sprint ESPN 2

ATP World Tour Finals

10:30 Semifinal ESPN 2

17:00 Semifinal ESPN 2

Eliminatorias Euro 2024

11:00 Armenia vs. Gales ESPN

14:00 Letonia vs. Croacia ESPN

16:45 Países Bajos vs. Irlanda ESPN

16:30 Alemania vs. Turquía ESPN

Liga Nacional de Básquet - Fase Regular

12:00 Boca vs. Instituto ACC TYC SPORTS

Rugby - Serie A Elite de Italia

12:00 Rovigo vs. Fiamme Oro DSPORTS 2

Juegos Parapanamericanos "Santiago 2023"

13:00 Jornada 2 DSPORTS

Rugby Seven de las Bodegas

16:00 Seven Mendoza DSPORTS 2

UFC Fight Night

16:00 Preliminares FOX SPORTS 2

19:00 Brendan Allen vs. Paul Craig FOX SPORTS 2

Fútbol - Amistoso Internacional

16:30 Alemania vs. Turquía ESPN

Boxeo

17:30 Denzel Bentley vs. Nathan Heaney ESPN 3

23:00 Jonathan Lopez vs. Jose Santos Gonzalez ESPN

NBA - Temporada Regular

23:00 Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs ESPN 2